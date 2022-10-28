Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Öpen hırsıza 26 yıl istendi

Güncelleme Tarihi:

#Hırsız#Öpücük#Yasin Aydın
Öpen hırsıza 26 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:00

Kartal’da hırsızlık için girdiği evde uyuyan S.D. adlı kadını dudağından öpen hırsıza cinsel saldırıdan da ceza istendi.

Haberin Devamı

İstanbul Kartal’da, 31 Temmuz 2022 günü saat 03.15’te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Esentepe Mahallesi’ndeki bir sitede, zemin kat dairede yaşayan 34 yaşındaki S.D. erkek arkadaşı ile birlikte uyuyordu. Yasin Aydın bu sırada eve hırsızlık için girdi. Yasin Aydın’ın komodinin üzerinden almaya çalıştığı telefonun ışığı yanınca S.D. erkek arkadaşının telefonunu aldığını sanarak, “Hayatım ne yapıyorsun” diye sordu. Yasin Aydın kadını dudağından öptü. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü. S.D. evde başka birisi olduğunu anlayıp bağırmaya başlayınca Yasin Aydın telefonu da alarak kaçtı.

Gözden Kaçmasın

İstanbulda akılalmaz hırsızlık: Uyuyan kadını öptü, sonra telefonunu çaldıİstanbul'da akılalmaz hırsızlık: Uyuyan kadını öptü, sonra telefonunu çaldıHaberi görüntüle

RÜYA SANDI

S.D. polis merkezinde verdiği ifadede, “Uyandığımda bir kişi beni öptü. Rüya mı, gerçek mi emin olamadım. Erkek arkadaşım sandım. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikâyetçiyim” dedi. Yasin Aydın ise görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak hırsızlık yapmadığını iddia etti.

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi mahkemede tutuklanan Yasin Aydın hakkında sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı, konut dokunulmazlığını ihlal ve nitelikli hırsızlık suçlarından 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Gözden Kaçmasın

UNICEF yardım istedi... Çocuklara İstanbul koridoruUNICEF yardım istedi... Çocuklara İstanbul koridoruHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsız#Öpücük#Yasin Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek