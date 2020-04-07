OPEC 2020 toplantısı ne zaman?

Azerbaycan Enerji Bakanlığı, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağını daha önce açıklamıştı. Ancak bir takım sorunlar nedeniyle toplantı ertelendi. İşte, OPEC 2020 toplantısı hakkında ayrıntılar...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üretici ülkeler arasındaki toplantının 9 Nisan'a ertelendiğini bildirdi. OPEC toplantısının 9 Nisan'a ertelendiğini kaydeden Peskov, "Video-konferans, teknik nedenlerden dolayı perşembe gününe ertelendi. Toplantı için hazırlık yapılıyor." dedi.