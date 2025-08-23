Op. Dr. Birtan Öztürk uyardı: Ekran bağımlılığı gözlere zarar

Haberin Devamı

Özellikle pandemi süreci ve sonrasında artan ekran bağımlılığı ile çocuklarda görme kusurları arttı. Araştırmalara göre; 6-8 yaş arası çocuklarda miyop 3 kat, 7 yaş çocuklarda 2 kat, 8 yaşındakilerde ise 1.4 kat arttı. İyi görmenin okuma, yazma, tahtayı görme ve dijital cihazlarla çalışma gibi temel okul aktivitelerini doğrudan etkilediğini belirten Göz Vakfı Nilüfer Göz Merkezi’nden Op. Dr. Birtan Öztürk, aileler için yapılması gerekenleri 8 maddede sıraladı:

NE YAPMALI

DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ

Çocukların yılda en az bir kez göz muayenesi olması gerekir. Göz problemleri (miyop, hipermetrop, astigmat) erken teşhis edilirse, tedavi ve düzeltme daha kolay olur.

GÖZ PROBLEMLERİNİN BELİRTİLERİNİ TAKİP

Eğer çocuklarda sık sık göz ovuşturma, baş ağrısı veya göz yorgunluğu şikâyeti, okurken satır atlama veya parmakla takip etme, tahtayı görememe veya kitaba çok yaklaşarak okuma, gözlerde kayma veya şaşılık, ışığa hassasiyet veya aşırı göz kırpma varsa göz doktoruna gitmeleri gerekiyor demektir.

DOĞRU AYDINLATMA VE ÇALIŞMA ORTAMI

Ders çalışırken ortamın yeterince aydınlık olması gerekir. Işık, solak çocuklarda sağdan, sağ elini kullanan çocuklarda ise soldan gelmelidir. Doğrudan göze gelen parlak ışıktan kaçınılmalıdır.

EKRAN KULLANIMINI SINIRLANDIRIN

Uzun süre bilgisayar, tablet veya telefon kullanımı göz yorgunluğuna ve kuruluğuna neden olabilir. 20-20-20 kuralı olarak bilinen, her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca, 20 feet (6 metre) uzağa bakarak gözlerini dinlendirmesini sağlayın. Ekran parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayın.

KİTAP OKUMA VE YAZI YAZMA MESAFESİ

Kitap veya defterle göz arasında 30-40 cm mesafe olmalıdır. Çok uzun süre yakına odaklanmak (okuma, yazma, telefon) miyopinin ilerlemesine neden olabilir.

GÖZ DOSTU BESLENME

A vitamininden zengin havuç, ıspanak, yumurta ve omega-3 açısından zengin balık, ceviz gibi yiyecekler göz sağlığı için faydalıdır. Bol su içmek ise göz kuruluğunu önler.

GÖZ HİJYENİ VE KORUMA

Elleri sık sık yıkamak göz enfeksiyonlarını önler. Güneşli havalarda UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Spor yaparken göz yaralanmalarına karşı dikkatli olunmalıdır.

GÖZ YORGUNLUĞUNU AZALTMAK İÇİN

Çocuklarda da yetişkinlerde de uyku düzeni göz sağlığı için de önemlidir. 7 ila 9 saat arası uyku şart. Ayrıca bilgisayar kullanırken mavi ışık filtreli gözlükler faydalı olabilir.