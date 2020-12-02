MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Ooo polis online, polisi seviyorum" dedi ama... Cezadan kurtulamadı!
GeriGündem "Ooo polis online, polisi seviyorum" dedi ama... Cezadan kurtulamadı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 09:06 | Son Güncelleme:

"Ooo polis online, polisi seviyorum" dedi ama... Cezadan kurtulamadı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Ooo polis online, polisi seviyorum" dedi ama... Cezadan kurtulamadı!
Abone Olgoogle-news

Bursa’da, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden köprü altında alkol alan gence 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerini karşısında görünce ‘Ooo polis online, polisi seviyorum, polis olacağım’ diyen genç, ceza yemekten kurtulamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Batçığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, Merinos Köprüsü’nün altında alkol alan H.Ö.(27) ‘i fark etti.

Ooo polis online, polisi seviyorum dedi ama... Cezadan kurtulamadı

Polis ekiplerini karşısında gören H.Ö., ‘’Ooo Polis online, polisi seviyorum, polis olacağım’ diye tepki verdi. İşlem yapılmak üzere karakola götürülen H.Ö.’ya, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’ suçunda 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. H.Ö.’ya daha öncede maske takmamak suçundan ceza uygulandığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle