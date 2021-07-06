Onur'una kavuşacak! DNA raporu açıklandı: Yüzde 99.9 ihtimalle...

TAKSİCİ Necdet Öztaş ile Moğolistanlı Suvd Erdene Battur 3 yıl önce tanıştı. Bir süre sonra birlikte yaşayan çift evlenmek istedi. Ancak vize süresi geçen Suvd Erdene Battur kaçak göründüğü için Necdet Öztaş ile nikâh yapamadı. 8 aylık hamile olan Suvd Erdene Battur’un karnı aşırı şişmeye başlayınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikte Battur’un siroz hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Apar topar sezaryenle doğuma alınan Battur, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bebek erken doğduğu için kuvözde kalırken, anne Battur ise 15 gün Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde siroz tedavisi gördü.

NÜFUSTA EVLİ GÖRÜNÜYOR

Eşinin durumunun gittikçe kötüye gitmesi üzerine Necdet Öztaş, Suvd Erdene Battur’un Moğolistan’da yaşayan ailesini arayarak durumu anlattı. Battur’un ağabeyi acil olarak Türkiye’ye geldi. Kardeşinin durumuyla ilgili, ‘Benim dedem de sirozdan vefat etti’ diyerek kız kardeşini Moğolistan’a götürmek istedi. Suvd Erdene Battur’un biraz iyileşmeye başlaması üzerine çocuğun nüfus işlemleri için Kağıthane’deki nüfus müdürlüğüne giden Necdet Öztaş, ikinci bir şok ile karşılaştı. Nüfus idaresi, Suvd Erdene Battur’un nüfus kaydında evli olarak göründüğünü söyledi. Battur’un yanlışlıkla bu şekilde kaydedildiğini söylemesi ve elindeki belgeyi nüfus müdürlüğüne sunması da fayda etmedi. Nüfus müdürlüğündeki memur, “Evli görünüyorsunuz. O yüzden çocuğu kaydedemeyiz” dedi. Baba Öztaş, çocuğu üzerine geçiremeyince Battur ile birlikte hastaneye döndü.

YÜZDE 99.9 BABASI

Kuvözde olduğu için bebeğini bir kez bile kucağına alamayan Suvd Erdene Battur birkaç gün sonra ağabeyiyle birlikte karaciğer nakli için Moğolistan’a döndü. Kuvözdeki bebek nüfus kaydı olmadığı ve annesi bulunamadığı için Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Bakımevi’ne verildi. Necdet Öztaş birkaç ay sonra iyileşerek Türkiye’ye dönmesini beklediği Suvd Erdene Battur’un ölüm haberini aldı. Necdet Öztaş oğlunun kendisine verilmesi için nüfus tespiti davası açtı. Mahkeme DNA raporu alınması kararı verdi. Adli Tıp Kurumu’ndan incelenen DNA örneklerinden, Necdet Öztaş’ın yüzde 99.9 olasılıkla çocuğun babası olduğu tespit edildi.

BURNUMDA TÜTÜYOR

Mahkemenin çocuğu nüfusuna kaydetmesini bekleyen Necdet Öztaş, “Büyürken en güzel zamanlarına şahit olamadım. Bundan sonra kendimi oğlum Onur’a adamak istiyorum. Evladımın kokusu halen burnumda tütüyor. Oğlumun bana ‘baba’ deyişini özlemle bekliyorum” dedi.

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