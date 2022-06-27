‘Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi

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Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı’nın ‘İstanbul LGBTİQA+ Onur Yürüyüşü’ etkinliklerini yasaklamasının ardından sosyal medyada Beyoğlu Sıraselviler’de dün saat 17.00’de toplanma çağrıları yapıldı. Metro İstanbul, saat 11.00’de M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı. Polis de Sıraselviler ve bağlı sokaklarda önlem aldı. Eylemcilere karşı Taksim’in birçok noktasında polis bariyerleri kuruldu.

ARA SOKAKLARDA KOVALAMACA



Eylem saatinden önce toplanmaya başlayan gruplarla polis, Cihangir’de karşı karşıya geldi. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericilere müdahale edildi. İstiklal Caddesi’ne çıkarak basın açıklaması yapmak isteyen eylemciler de küçük gruplar halinde ara sokaklarda slogan attı, çok sayıda eylemci gözaltına alındı.