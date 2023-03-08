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Onur Şener cinayeti davasında tanıklar dinlendi

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#ANKARA#Onur Şener#Cinayet
Onur Şener cinayeti davasında tanıklar dinlendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 17:18

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in (45), eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

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Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'PROGRAMIN BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA ŞARKI İSTEDİLER'

3'ü tutuklu 5 sanık, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya devam etti. Duruşmaya sanıklar ve avukatları ile Onur Şener'in annesi Leyla ve babası Erhan Şener katıldı. Bugünkü duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Cansu Ö., olay gecesi canlı müzik bittiği için sahnenin kenarında Şener'le birlikte karaoke olarak şarkı söylediklerini anlattı. Şener'in sadece kadınlarla bir program yapacağını söyleyerek, erkeklerin iç mekandan çıkmasını istediğini söyleyen Cansu Ö, "Sahneye doğru birilerinin geldiğini gördüm. Onur, 'Mekandan çıkın program bitti' diye bağırınca sanıkların olduğu masadan da 'Biz de buradayız, şarkı isteyebiliriz' dediklerini duydum. Arkadaşım Çağrı, olayın büyümemesi için Onur'un belini tuttu. Sonra kaldığımız yerden devam ettik. Cinayetin işlendiğine dair bir görgüm yok" dedi.

Onur Şener cinayeti davasında tanıklar dinlendi

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'SANIK KARAKAŞ, ONUR'A KÜFÜRLER ETTİ'

Tanık Nevzat T. de olayın yaşandığı mekanda çalıştığını ve o gece sahnenin önünde tartışma yaşandığını anlattı. Şener'in sanıklara yönelik, 'Varoşlar çıkın gidin mekandan' diye bağırdığına şahit olduğunu ifade eden Nevzat T, "Sanık Karakaş da Onur Şener'e yönelik sinkaflı küfürler etti" dedi.

Öykü Naz K. de hamburgercide yemek yerken bağrışma sesi duyduklarını ifade ederek, "Sonra cam kırılma sesi duyduk. Ben kalabalıkta Onur Şener'in yüzünü hatırlıyorum. Şener bize doğru yürüdü, 5-6 adım attı, tişörtüyle yüzünü sildi sonra yere yığıldı ve bayıldı" dedi.

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Tanık ifadelerine karşı söz alan sanık Semih Soyalp, hiçbir suçu olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Sanık Ali Gündüz de Onur Şener'e zarar vermediğini ileri sürerek, tutuksuz yargılanmayı istedi. Sanık İlker Karakaş ise tahliye talebinin olmadığını belirtti. Müşteki avukatları da tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

Onur Şener’in ailesinden yürek burkan cümlelerAnkara'da solistlik yaptığı eğlence mekanında istek şarkıyı söylemediği için canice öldürülen müzisyen Onur Şener’in acılı ailesi açıklamalarda bulundu. Anne Leyla Pınar Şener, suçluların en ağır cezayı almasını istedi. Gözü yaşlı baba Erhan Şener ise "Çok acı bir olay. Tarifi mümkün olmayan bir acı. Ben şimdi oğlum olmadan ne yapacağım. Torunum onsuz ne yapacak şimdi. Kızı çok küçüktü. Kızını çok seviyordu. Doyamadı evladına" diye konuştu.
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