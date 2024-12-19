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Onur Ödülü Doğan Hızlan’a

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#Doğan Hızlan#Onur Ödülü#BAKSI Kültür Sanat Vakfı
Onur Ödülü Doğan Hızlan’a
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:00

BAKSI Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini desteklemek amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen Anadolu Ödülleri, bu yıl beşinci kez sahiplerini buldu.

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2024 yılında ‘Yeniyi Aramak’ alt başlığıyla verilen ödüllerde Hürriyet Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, kültür-sanat alanındaki 70 yıllık katkıları ve edebiyat, müzik, yaşam alanlarında topluma rehberlik eden çalışmaları nedeniyle Onur Ödülü’ne layık görüldü.

2024 Anadolu Ödülleri’nde Mimarlık dalında Mimarlar Derneği 1927, Görsel Sanatlar dalında Mardin Bienali & Mardin Sinema Derneği, Sinema dalında Film Yönetmenleri Derneği, Müzik dalında Erdal Erzincan Gezici Bağlama Atölyesi, Edebiyat dalında Orhan Kemal Roman Armağanı ödüle değer bulundu. Ödülün ana destekçisi Doğan Holding adına verilen Doğan Değer Ödülü ise Atatürk Kitaplığı’na verildi.

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#Doğan Hızlan#Onur Ödülü#BAKSI Kültür Sanat Vakfı

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