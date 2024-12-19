Onur Ödülü Doğan Hızlan’a

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2024 yılında ‘Yeniyi Aramak’ alt başlığıyla verilen ödüllerde Hürriyet Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, kültür-sanat alanındaki 70 yıllık katkıları ve edebiyat, müzik, yaşam alanlarında topluma rehberlik eden çalışmaları nedeniyle Onur Ödülü’ne layık görüldü.

2024 Anadolu Ödülleri’nde Mimarlık dalında Mimarlar Derneği 1927, Görsel Sanatlar dalında Mardin Bienali & Mardin Sinema Derneği, Sinema dalında Film Yönetmenleri Derneği, Müzik dalında Erdal Erzincan Gezici Bağlama Atölyesi, Edebiyat dalında Orhan Kemal Roman Armağanı ödüle değer bulundu. Ödülün ana destekçisi Doğan Holding adına verilen Doğan Değer Ödülü ise Atatürk Kitaplığı’na verildi.