Onur Anıtı’na saldıran kuzenlere 'alt sınırdan uzaklaştırılarak' ceza talebi

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İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat günü ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



4 GÜN SAYGI NÖBETİ



Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece gündüz nöbet tutan kalabalıklar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 kuzen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.İddianamede, Onur Anıtı'na saldırıyı önceden planlayan Celal Rahman Fidan'ın cep telefonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kötüleyen video ve mesajlar bulunduğuna, Batuhan Fidan ile yaptığı konuşmada "Gönlümün rahatlaması için Atatürk Anıtı'nı yıkmam lazım" dediğine, anıta zarar verme fikrinde olduğuna ve bunu açıkça ifade ettiğine yer verildi. Şüphelinin saldırı sonrası ise Fidan'a "Anıtı yerinden bile oynatamadım, yıkamadım. Yıksaydım önce gönlümü rahatlatır, sonra bir değişikliğin ateşini başlatmış olurdum" dediği de iddianamede yer aldı.

Onur Anıtı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gelişi anısına Samsun halkı tarafından yaptırıldığı vurgulanan iddianamede, "29 Ekim 1931 yılında kaideye monte edilen heykel, 91 yıldır Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yerde bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şahlanmış at üzerinde mareşal üniformasıyla tasvir eden ve yönü batıya dönük olan heykel, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle Milli Mücadele'yi temsil etmektedir. Ankara ve İzmir'de bulunan Atatürk heykelleriyle birlikte sembol haline gelen Atatürk Onur Anıtı, aynı zamanda Samsun şehrinin de sembolü olmuştur. Şüphelilerin, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un 2/1. maddesinde bulunan nitelikli hallerin ikisine de ihlal etmeleri, bir eylem ile iki ayrı suçu fikri içtima ile işlemeleri, Atatürk Onur Anıtı'nın yukarıda belirtilen önemi ve özellikleri de değerlendirilerek eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak ceza tayininde alt sınırdan uzaklaştırılarak 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a Muhalefet ve Kamu Malına Zarar Verme suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları" denildi.