Onur Alp’e ne oldu?

Ön otopsi raporunda Eker’e, dışarıdan herhangi bir müdahaleye bağlı bir iz tespit edilemezken, ölüm nedeni ise detaylı otopsi raporunda belirlenecek.

Yapılan değerlendirmede ise o bölgede yetişkin bir insanın kaybolma olasılığının bulunmadığı, cesedinin bulunduğu bölgeye yakın evler ve hobi bahçelerinin olduğu, istemesi durumunda yardım alma olasılığının var olduğu kaydedildi.

Eker’in, kalp krizi veya güneş çarpması sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cep telefonu da yanında olan Eker’in cansız bedeni evinden 8 kilometre uzakta bulundu. Eker’in bulunması için cep telefonu sinyali de takip edildi. Ancak telefonunun şarjı bitmesi nedeniyle sinyal alınamadı.

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