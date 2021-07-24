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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Onur Alp Eker'e ne oldu? Yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün...

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Onur Alp Eker'e ne oldu? Yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün...

Ankara’da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve 2 gün sonra cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker’in (19) ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma yürütülüyor. Öte yandan, Onur Alp Eker'in vefatının ardından paylaşılan bir mesaj ise yürekleri burktu. 

Ön otopsi raporunda Eker’e, dışarıdan herhangi bir müdahaleye bağlı bir iz tespit edilemezken, ölüm nedeni ise detaylı otopsi raporunda belirlenecek.

Yapılan değerlendirmede ise o bölgede yetişkin bir insanın kaybolma olasılığının bulunmadığı, cesedinin bulunduğu bölgeye yakın evler ve hobi bahçelerinin olduğu, istemesi durumunda yardım alma olasılığının var olduğu kaydedildi.

Onur Alpe son veda...
Onur Alp'e son veda...

Eker’in, kalp krizi veya güneş çarpması sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cep telefonu da yanında olan Eker’in cansız bedeni evinden 8 kilometre uzakta bulundu. Eker’in bulunması için cep telefonu sinyali de takip edildi. Ancak telefonunun şarjı bitmesi nedeniyle sinyal alınamadı.

Onur Alp Ekere ne oldu Yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün...

YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan, Onur Alp Eker'in vefatının ardından paylaşılan bir mesaj ise yürekleri burktu. 

Eker'in arkadaşı Twitter hesabından "Bize ışıklı bir ton gülümsemeni bıraktın. İyi ki tanıdım seni iyi ki yıllarca iyi kötü her anımızda beraber olduk. Böyle olmasını istemezdim, beklemezdim. Ancak elden bir şey gelmiyor. Işıklar içinde uyu, toprağın incitmesin. Elbet bir gün yeniden buluşacağız." mesajını paylaştı.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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