Önünü kestiği aracın şoförüyle tartışan saldırgan, araya giren kadın yolcuyu da darbetti!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 16:27

İstanbul Sultanbeyli'de saldırgan sürücü, trafikte tartıştığı sürücünün önce arıcının önünü kesti, sonra araç içerisindeki kadın yolculardan birini darp edip aracından aşağı yere savurdu. Saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Sultanbeyli’de iddiaya göre bir sürücü, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili takip ederek aracın önünü kesti. Yol verme tartışma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sırasında saldırgan sürücü, kadınlardan birini darbedip yere savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

ARACI TAKİP EDİP ÖNÜNÜ KESTİ!

Olay saat 14:45 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 kadının bulunduğu otomobil kimliği belirsiz 1 kişi tarafından takip edilmeye başladı. Uzun süren takip sonrasında şüpheli caddede önünü kestiği otomobili durdurdu. Aracından inen saldırgan otomobilde olan bir kadını yakasından tutarak araçtan indirip darbetti ardından da yere savurdu.

ARAYA GİREN KADIN YOLCUYU DARBETTİ!

Araçtaki diğer kadınlar ise araya girerek saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı. Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.Saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kavga ve kadının darbedildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

