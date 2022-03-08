Önünü kesip kurşun yağmuruna tuttu! Beylikdüzü'nde korku dolu anlar

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, B.G. (20) otomobili ile cadde üzerinde bekleyen kız arkadaşı H.N.T. (19) ile konuşmaya geldi. Bu sırada gelen 4 kişi araçlarıyla B.G.'nin otomobilinin önünü kesti. Saldırıya uğrayacağını anlayan B.G., otomobilinin kapılarını kilitlerken 4 kişi ileri park ettikleri araçlarından inip etrafını sardı. B.G.'nin dışarı çıkmaması üzerine içlerinden biri belinden çıkardığı tabanca ile aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan B.G. şans eseri yaralanmazken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI



Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra saldırganların M.T., F.E., M.A.E. ve A.K. olduğunu belirledi. Geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganlar ve H.N.T.'yi kısa sürede yakaladı. Öte yandan olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. B.G.'nin otomobiline ateş ettiği tespit edilen F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.