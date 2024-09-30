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Önünü kesen motosikletlileri ezip yoluna devam etti

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#İstanbul#Kavga#Yol Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 17:26

İstanbul’un Başakşehir'de otomobil sürücüsü yol tartışması yaşadığı motosikletlilere çarptı. Ardından yere savrulan motosikletlileri ezerek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, cadde üzerinde yol verme tartışması yaşayan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü tartıştı. Tartışmanın ardından aynı cadde üzerinde devam eden sürücülerin inatlaşması devam etti.

Önünü kesen motosikletlileri ezip yoluna devam etti

Motosikletli iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istediği esnada otomobil sürücüsü gaza basarak motosikleti ve üzerindeki iki kişiyi ezerek yola devam etti. O ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletli iki kişinin otomobilin önünde durduğu sonrasında otomobil sürücüsünün gaza basarak motosikleti ve iki kişiyi devirip ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.

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Önünü kesen motosikletlileri ezip yoluna devam etti

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#İstanbul#Kavga#Yol Kavgası

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