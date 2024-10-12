İstanbul'da kan donduran olay: Önüne çıkanı bıçakladı

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İstanbul Başakşehir, Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi’nde, 10 Ekim günü saat 17.15 sıralarında siyah giysili ve kapüşonlu bir genç, çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Genç ardından yüzünü kapatarak önüne gelen kişilere vücudunun üst bölgesini hedef alarak bıçakla saldırdı. Saldırıda 58 yaşındaki E.Ç., 32 yaşındaki S.Y. ve 14 yaşındaki H.F.E. yaralandı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştiren M.G.’yi tespit etti. Şüpheli aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı ve dün adliyeye sevk edildi. Yaralanan 3 kişinin tedavisi sürerken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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OYUNLARDAN ETKİLENDİ

Emniyette pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.G., sürekli bilgisayar ve telefonda savaş oyunları oynadığını, bu oyunları bırakıp gerçek hayatta oynamasına dair rüyalar gördüğünü, olay günü de benzer bir rüya gördüğünü belirtti. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldığını ve dışarı çıktığını söyleyen M.G., dışarıda kafede oturan insanları görünce, özellikle birini seçmeden, oyunlardaki gibi insanların kendisine saldıracağını düşündüğü için bıçakla saldırdığını ifade etti. Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.