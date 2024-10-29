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500 metre boyunca fark etmedi, 4 kişi ölümden döndü! 'Sürekli bağırdık, kornaya bastık'

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#Kaza#Kamyon#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 10:54

Antalya’da seyir halindeki araca çarparak önüne alan kamyon otomobili yaklaşık 500 metre sürükledi. Görenleri hayrete düşüren olayda araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi büyük panik yaşarken şans eseri kazayı yara almadan atlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Abdülkadir Akkoyun’un kullandığı 01 FA 566 plakalı kamyon Kızılağaç kavşağını 100 metre geçtikten sonra aynı istikamette gitmekte olan Mehmet Uçar’ın kullandığı 07 TDJ 47 plakalı otomobile çarparak önünde yaklaşık 500 metre sürükledi.

500 metre boyunca fark etmedi, 4 kişi ölümden döndü Sürekli bağırdık, kornaya bastık

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Feci kazada büyük şans eseri otomobilde bulunan 4 kişinin burnu bile kanamazken, kaza sonrası yaşadıkları korku yüzlerine yansıdı. Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan anne ve kızı, kamyonun önünde büyük korku yaşadıklarını, sürekli bağırmalarına kornaya basmalarına rağmen kamyon sürücüsünün kendilerini fark etmediğini, yaşadıkları için Allah'a şükrettiklerini dile getirdiler. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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500 metre boyunca fark etmedi, 4 kişi ölümden döndü Sürekli bağırdık, kornaya bastık

500 metre boyunca fark etmedi, 4 kişi ölümden döndü Sürekli bağırdık, kornaya bastık

500 metre boyunca fark etmedi, 4 kişi ölümden döndü Sürekli bağırdık, kornaya bastık

500 metre boyunca fark etmedi, 4 kişi ölümden döndü Sürekli bağırdık, kornaya bastık

500 metre boyunca fark etmedi, 4 kişi ölümden döndü Sürekli bağırdık, kornaya bastık

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#Kaza#Kamyon#Antalya

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