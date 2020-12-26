Onun da bahanesi kıskançlık

Tartışma sırasında, Recep Kırtay evdeki pompalı tüfeği alarak eşine ateş etti. Silah sesi duyan komşuları ile çiftin yakınları eve geldiklerinde Çiğdem Kırtay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Çiğdem Kırtay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Kırtay, polisteki ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini iddia etti.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Recep Kırtay’ın, kısa süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı da belirlendi.