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Gündem
Abdulkadir AYDINIŞIK/DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Onun da bahanesi kıskançlık

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Onun da bahanesi kıskançlık
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BALIKESİR´in Edremit ilçesine bağlı İbrahimce Mahallesi’nde, Recep Kırtay (40) ve eşi Çiğdem Kırtay (37) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında, Recep Kırtay evdeki pompalı tüfeği alarak eşine ateş etti. Silah sesi duyan komşuları ile çiftin yakınları eve geldiklerinde Çiğdem Kırtay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Çiğdem Kırtay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Kırtay, polisteki ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini iddia etti.

Onun da bahanesi kıskançlık

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Recep Kırtay’ın, kısa süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı da belirlendi. 

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