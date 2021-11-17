'Önümüzdeki seçimlerin kilidi gençlerimiz'

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HAYATİ ÖNEMDE

“2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir. Bizim gençliğimizin şartları, imkanları ve ihtiyaçlarıyla bugünkü gençlerin beklentilerinin farklı olduğunu gayet iyi biliyoruz.

BU MUHALEFET İNKARCI

Bay Kemal’in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. İP’nin olduğu yerde inkardan başka birşey bulamazsınız. Bu muhalefet inkarcıdır, inkarcı. Onun için 2023’e çok iyi hazırlanmamız lazım. Ben sizlere inanıyorum. Sizlerle 2023’te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum. Türkiye’nin uzun yıllar boyunca sancısını çektiği yokluk, yoksulluk, baskı, zulüm, kavga, çekişme gibi her biri milletimizin enerjisini sömüren günleri artık geride bıraktık. Bu ülkede terör var mıydı, Güneydoğu, Doğu Anadolu maalesef teröre mahkum edilmiş miydi? Artık terörü yok ettik. Artık Doğu’da Güneydoğu’da vatandaşlarım gece saatlerinde rahatlıkla sokaklara çıkabiliyor. Cumhur İttifakı budur, güçlenerek yarınlara yürüyoruz.

AYIRT EDECEKSİNİZ

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Bugünün gençleri demokraside, ekonomide, altyapının her alanında ülkemizin en ileriye ulaştığı günlerde doğdu. Gençlerimiz ancak büyüklerinden duydukları, filmlerde, dizilerde rastgele bildikleri kadarıyla eski Türkiye’yi biliyorlar. Şu gerçeği asla unutmamak gerekiyor. Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Maalesef ülkemizde bugün de yıkmaktan, engellemekten, yasaklamaktan başka mahareti olmayan bir kesim mevcuttur.

Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Belediyelerde kısmi örneklerini gördüğümüz bu zihniyetin hırsından, kibrinden, nobranlığından Allah ülkemizi muhafaza eylesin. Gençlerimizden işte böyle bir duruma kesinlikle izin vermemelerini istiyorum. Karşınıza geçip hükümeti bizi eleştirenlere şöyle bir bakın. Eser ve hizmet siyasetiyle konuşanlarla yalan, iftira, kin ve nefretten başka sermayesi olmayanları en iyi sizlerin ayırt edeceğine inanıyorum.

GENÇLERİN ESERİ

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Tarih boyunca toplumların taşıyıcı dinamikleri hep gençler olmuştur. Yakın tarihimizde bunun sayısız örneği var. Çanakkale Savaşı bu ülkenin gençlerinin yedi düvele meydan okuyuşunun destanıdır. Gazi Mustafa Kemal’in Trablus’ta, Suriye’de, Kafkasya’da, Balkanlar’da bizzat içinde yer aldığı mücadelelerin hepsi bu ülkenin gençlerinin fedakarlığıyla yürütüldü. Cumhuriyetimizin kurulması da gençlerin eseridir. Cumhuriyet döneminde tek parti zihniyetine karşı verilen mücadelede gençlerimiz hep en ön saflardaydı.

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İHTİYACIMIZ OLAN Z, Y KUŞAĞI DEĞİL

Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, Teknofest kuşağıdır. İşte bunun için bizim ihtiyacımız olan nesil Asım’ın neslidir.Bizim ihtiyacımız olan gençlik kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren bir gençliktir.

Biz gençleri harflerle kuşaklarıyla bölmüyoruz. A’sından Z’sine hepsini kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle bütünleştiriyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA: SENDEN BİR ŞEY OLMAZ

Bir parti çıktı Türkiye’nin sınır ötesi harekâtları için gereken tezkereye Meclis’te hayır dedi. Üstelik bununla kalmadı evet diyenleri de ihanetle suçladı. Sonra aynı parti çıkıp Kandil’i yerle bir edeceğini, Suriye’de huzuru sağlayacağını iddia etti. Bunlar bölücü örgütün oyuncağı olan partinin güdümüne girme ayıbını yalan, iftira ve çirkeflik çıtasını yükselterek gizleyebileceklerini sanıyorlar. Bay Kemal senden hiçbir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda FETÖ’cülerin yönettiği tankların arasından nasıl kaçtıysan sen bugün de aynısın.

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AKŞENER’E: NE EDEP VAR NE DE ADAP

Bir başkası şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Hepsi de birbirinin aynı. Biz bunların hangi tıynette olduğunu zaten biliyorduk. Bu tür vesilelerle tüm milletimiz de görmüş oluyor. Ben sizlerden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. İYİ Parti’nin başındaki kadın nasıl küfrediyor, beni bağışlayın, söylemek istemezdim ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Ne olacak, başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Sen bir kadınsın ya, bir kadın nasıl oluyor bu şekilde küfrediyor? Bunların suyu kaynadı. Ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? 2023’e hazır mıyız? Partimizin kapıları tüm gençlerimize sonuna kadar açıktır.”

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GENÇLİK FESTİVALİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da AK Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın organize ettiği Başkent Millet Bahçesi’ndeki Gençlik Festivali’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, on binlerce kişinin katıldığı festival kapsamında dereceye giren AK Partili belediye başkanlarına ödüllerini verdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)