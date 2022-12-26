Önümüzdeki seçimler büyük önem taşıyor

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Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:

- Bizim 20 sene boyunca yürüttüğümüz mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Eğitimde, sağlıkta, teknolojide, ulaşımda, istihdamda, yükseköğrenimde bizden önce yapılanları 5’e, 10’a, 15’e katlayan işlere imza attık.

- Amerika’yla görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere, Türkiye’yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz.

- Önümüzdeki seçimler Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını layıkıyla idrak etme yanında, Türkiye’nin kutlu yürüyüşünün kesintiye uğramaması bakımından da çok büyük önem taşıyor. Ülkemiz, ya sabah akşam sürekli kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazan 6’lı masa denilen ucube yapının insafına kalacak, ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın güçlü, vizyoner, dirayeti liderliğinde emin adımlarla geleceğe yürüyecektir.

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- (İlaç tedarikinde sıkıntı) Burada ilaç sanayi olarak değerlendirmemizi yaparsak daha isabetli olur diye düşünüyorum. Bizde de ciddi sıkıntı var. Sağlık Bakanımıza ‘ne gerekiyorsa yapacağız’ dedik. 900’e yakın ilaç eksikliği vardı, onu da gidermeye başladık.

RONALDO’YU HARCADILAR

- (Dünya Kupası’nda Macron’u teselli ettiniz mi?) ‘Arjantin iyi oynadı, kazandı Macron üzülme’ dedim. Fakat tabii yani penaltılarda da Arjantin gerçekten muhteşemdi. Fakat tabii yani Messi o yaşına rağmen. Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor.

- (Messi mi, Ronaldo mu?) Ya şimdi tabii onları kıyaslamak bize düşmez de, tabii Ronaldo’yu harcadılar. Ronaldo’ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak o onun tabii hem psikolojisini, hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? Alıp götürdü. Aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan’a gidiyor. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe. Gelecekte o var.