Önümüzdeki iki ay aşı tedariki güç

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısı için acil kullanım onayında son aşamaya gelindiğini, tedarik için de anlaşma yapıldığını ifade etti. Bilim Kurulu sonrası videolu açıklama yapan Bakan Koca özetle şunları söyledi:

50 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

“Aşı programı ile toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak. Bu süreci kısaltmak için yapmamız gereken kısıtlama ve tedbirlere uymaktır. Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkıyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır.

İKİ DOZ ARASI 6-8 HAFTA

Haziran ayı ile birlikte BioNtech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNtech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise zaman zaman sevkıyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak.

5 VATANDAŞTA HİNDİSTAN VARYANTI

Yerli inaktif aşımız Faz 2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi'nde Faz 1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz 1 çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır.

SON KISITLAMA OLSUN

Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. Son olarak İstanbul’da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmekte.

İçinde bulunduğumuz dönemin salgının kontrol altına alınması ve yaygın aşılanmadan önceki son kısıtlama olmasını temenni ediyorum.”

BİONTECH’TE 2. DOZ RANDEVULARA ERTELEME

Bakan Koca'nın BioNtech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verildiğini açıklamasının ardından aşı için alınan ikinci doz randevular ertelendi. Buna göre, 6-8 hafta uygulama süresine göre alınan randevular 2 ya da 4 hafta ertelenecek. Randevuları ertelenenler yeniden aşı randevusu alabilecek.

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