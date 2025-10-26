Meteoroloji ve AKOM'dan kritik uyarı! Tarih verildi: Yeni sağanak dalgası geliyor

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde bazı illerimizde barajlardaki su alarm seviyesine gelmiş ve planlı kesintilere gidilmişti. Sağanak yağışlar bu hususta hayati önem taşırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı tahmin raporunda yağışların etkili olacağını duyurdu. Bu iller arasında İstanbul da var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin raporuna göre bugün yurdun Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz'in Doğusu'nda sağanak bekleniyor.

Pazartesi günü için yapılan tahminde ise aralarında İstanbul'un da bulunduğu Marmara'da, Ege'de ve Karadeniz'in batısında yağış görülecek.

Haberin Devamı

Salı gününün raporuna göre de yine aralarında İstanbul'un olduğu Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in doğu ve batı bölgeleri ile Doğu Anadolu'daki birkaç ilde sağanak etkili olacak.

Çarşamba günü Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, bölgelerinde sağanak etkili olacak.

Perşembe günü ise yurdun herhangi bir noktasında sağanak beklenmiyor.

Haberin Devamı

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM tahminlerine göre, pazartesi günü İstanbul’da rüzgar kuvvetini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Metrekareye 10 ila 30 kilogram sağanak yağış düşmesi bekleniyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü için kent genelinde, etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Tahminlere göre, hafta başı rüzgar kuvvetini arttırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek ve metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında sağanak yağış düşecek.

Haftanın geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü de sağanak yağış beklenirken, çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanmasının ön görüldüğü belirtildi.

Su baskını uyarısı

Haberin Devamı

AKOM, yoğun yağışın yollarda göllenmelere, ani su baskınlarına neden olabileceğini duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı bulutlu