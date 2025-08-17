Prof. Dr. Orhan Şen 'maalesef' diyerek açıkladı | Fırtına sonrası yeni tahmin: Meteoroloji 5 günlük raporunu yayımladı...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kodlu alarm vermiş ve vatandaşlar için peş peşe uyarı yapılmıştı. Kuvvetli rüzgar, çıkan orman yangınlarının büyümesine de neden oldu. Bugünden itibaren fırtınalı hava etkisini yitiriyor. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak, yağış görülecek mi?

Yapılan tahminlere göre yurt genelinde sağanak yağış beklentisi görülmüyor. Hava sıcaklıklarına bakıldığında ise Doğu ve Güneydoğu'sunda bazı illerde yüksek sıcaklıklar devam ederken batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinde etkili olacak.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: FIRTINA TERK EDİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Bir haftadır hafta başından beri devam eden kuvvetli rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de hatta İzmir ve Manisa'nın kuzeyine kadar sokulmuştu bu kuvvetli rüzgar. Bugün de itibariyle etkisini kaybetti. Yarın İstanbul'da ayrılmak üzere Marmara bölgesi tamamında daha sakin bir hava olacak.

Rüzgar iyice hızını azaltacak. Dolayısıyla rüzgardan kurtuluyoruz önümüzdeki hafta.

SALI GÜNÜ RÜZGAR TAMAMEN ETKİSİNİ KAYBEDECEN

Sıcaklıklar da artık normallere doğru dönüyor esasında ama bugün yine öğlen saatlerine kadar hatta 3-5'e kadar, öğleden sonra 3-5'e kadar yine Marmara bölgesinde, orman yangınlarının olduğu Çanakkale ve o civarlarda biraz daha kuvvetli ama hızını azalttı. 40 kilometreye kadar düşürdü saatteki hızını. Devam edecek ama akşam saatlerinde oradaki rüzgarın hızı hafifleyecek ve etkisini kaybedecek. Yarın, salı günü ve çarşamba günü de rüzgarın etkisi iyice azalmış olacak.

SAKİN BİR HAVA GÖRÜLECEK

Sakin bir hava yaşayacağız. Önümüzdeki neredeyse bütün Türkiye'de neredeyse rüzgarın etkisi yok. Zaten Marmara ve Ege'deydi rüzgarın etkisi. Bunun yanında baktığımız zaman sıcaklıklar ortalamalarda devam ediyor. Ortalama bir sıcaklık var. Yani İstanbul 30 dereceli, Ağustos ayı ortalaması 30 dereceliğe devam edecek. Önümüzdeki günlerde de bu Türkiye'de aşırı sıcaklık yok. Aşırı düzen yerine daha ortalama sıcaklıklar.

İç Anadolu'da salı günü bir günlük bir sıcaklık artması olacak ama İç ve Doğu Anadolu'da. Yarın ve salı günü. Ondan sonra orası da normallere doğru dönecek. Salı günü akşama doğru Trakya'da bir yağmur başlıyor. İstanbul'a pek uğrayacağını tahmin etmiyorum ama bulutlanma ve hafif bir çiselti yapabilir İstanbul'da. Onun dışında yağış da yok. Tabii yağışın olması meselesinde önemli bir faktör Türkiye için.

Sıcaklıklara baktığımız zaman önümüzdeki hafta ortalamalarda gelecek ama önümüzdeki haftanın sonuna doğru sonunda tekrar. İki derecelik yükselişler belki bölgesel olarak da üç dört derecelik yükselişler tekrar görülebilir. Ama sıcak hava dalgası olarak pek görmeyeceğiz önümüzdeki bu ayın sonuna kadar.

BUNDAN SONRA SICAK HAVA DALGASI TEKRAR GELİR Mİ?

Pek zannetmiyorum geleceğini ama Eylül ayının güzel bir yaz mevsimi olarak geçeceğini hatta Ekim 15'e kadar da bu yaz mevsiminin devam edeceğini tahmin ediyorum bu sene.

Sıcaklığın daha da artacağını tahmin etmiyorum. Sonbahar artık Türkiye'de yarı kurak bir ülke haline geldi. Yani tropik iklimin kuzeye doğru kaymasıyla, 30 derece enlemlerdeki tropik iklimin kuzeye doğru kaymasıyla Türkiye'de bundan etkilendi. Ama tropik bir iklim değil ama yarı tropik bir iklim sanki. Yarı kurak bir iklime doğru Türkiye'ye girdi. Dolayısıyla artık bu bahar ayları ortadan kalkmaya başladı. 3'er aylık sonbahar ve ilkbahar vardı. Bunlar artık birer aya indi ki bu da büyük bir ihtimalle Ekim ayında ve Nisan ayında geçilecekti.

Bu nedenle dolayı da artık bu senede Eylül ayı bir yaz ayına ilave ettik. O yaz ayında olacak artık ama bunun yanında Ekim ayının da 15'ine kadar veya ortalarına kadar da yazdan esintileri göreceğiz.

Dolayısıyla çok bunalmadan sıkılmadan yani sıcaklıkların çok yüksek olmadığı bir yaz mevsimi yani bu da vatandaşlarımız için güzel bir hava demek esasında Eylül ayı tatile gitmeyenler için veya tatil şeyi fırsatı bulamayanlar için çok güzel bir fırsat hatta Ekim ayının ortalarına kadar da bu fırsatı Türkiye'de yaratabilirler. Dolayısıyla sonbaharı konuşmayalım artık yaz uzadı biraz daha diyeceğiz. Zaten epey zamandır uzadı. Eylül ayının sonunda yaz bitecek diye düşünelim. Ekim ayının da sonbaharda yazla karışık bir sonbahar olarak göreceğiz.

YİNE SICAKLIK REKORU OLUR MU ?

Evet şimdi orada Güneydoğu Anadolu'nun içliği biraz daha değişik.

Güneydoğu Anadolu'da bu sıcaklığı ve kuru havayı etkileyen Hint okyanusundaki yüksek basıncın Arap Yarımadası'ndaki basra alçak basınç olmasıyla ilgili bir meteorolojik parametre bu.

Basra alçak basınç uzantısı diyelim. Uzantı ilkbaharda başlar ta ki Ekim ayının sonuna kadar devam eder. Dolayısıyla Ekim ayının sonuna kadar bu bölgede yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yüksek gider. Ama artık orada sıcaklık rekoru Ağustos ayında kırıldı. Yani Eylül ayında bir sıcaklık rekoru Türkiye'de beklemek yanlış olur. Sıcaklık rekoru kırılmayacak ama sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da Ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

YAĞIŞ BEKLİYOR MUYUZ?

Yağış yok maalesef. Türkiye'de uzun süredir olmayacak gibi gözüküyor. Ta ki işte deminden söylediğimiz gibi Eylül ayı yaz bitsin ondan sonra bakılacak. Dolayısıyla suyumuzu çok iyi kullanmamız lazım. Bir artık yağan yağmuru hasat edip toplamamız lazım. Bu konuda da vatandaşlarımıza çok, vatandaşlarımıza ve yerel yönetimlere de önemli vazifeler düşüyor.