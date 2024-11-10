×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji yeni tahmin raporunu paylaştı...

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 11:35

İstanbul'da güneşli hava bugün yerini sağanak yağışa bıraktı. Kentte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İşte önümüzdeki günler için yapılan hava durumu tahmini.

Haberin Devamı

Megakentte vatandaşlar yağışlı bir havaya uyandı. Sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük tahmin haritasına göre salı günü havanın kapalı olması ve diğer günlerin de yağışlı geçmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 5 günün hava tahmin raporu şu şekilde:

İstanbulda önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak Meteoroloji yeni tahmin raporunu paylaştı...

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haberin Devamı

İstanbulda önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak Meteoroloji yeni tahmin raporunu paylaştı...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!