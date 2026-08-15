Önümüzdeki 50 yılın planını yaptık

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BAŞKENT Millet Bahçesi’nde AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Bugün, çok özel, tarihi bir gün. Bugün, 25’inci yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak, çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. 25’inci yaş günümüz, 25’inci doğum günümüz kutlu olsun. Çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25’inci yaşımızı kutlayan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.

‘YETER SÖZ MİLLETİNDİR’ DEDİK

AK Parti, bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu.14 Ağustos 2001’de AK Parti’yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye’ye ‘Karanlığa kapalı, aydınlığa açık’ dedik. ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ dedik.”

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Savunma sanayisinden eğitime, tarımdan sağlığa kadar 25 yılda yaptıklar hizmetleri sıralayan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Elbette bu 25 yıl boyunca dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Bizi, yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Danıştay’da, Gezi’de, terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 17-25 Aralık’ta yargı darbesi yapmaya yeltendiler. 15 Temmuz’da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerdeki aparatlarıyla, dışardaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Allah’a hamdolsun, hepsini tek tek püskürttük.

KİMSE BİZDEN YORULMA BEKLEMESİN

Allah’a hamdolsun, çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye’yi, işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla erkeğiyle genciyle, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053’e, sonra da 2071’e taşıyacak. Türkiye’nin son 25 yılına olduğu gibi, geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.

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FETÖ’YÜ DE TERÖRÜ DE BİTİRDİK

Bu ülkenin, 1970’lerden itibaren, sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O meşum gecede, o hain darbe girişiminde, Allah onlara fırsat vermedi.

Aynı şekilde terör meselesi, 1984’ten bu yana canımızı yakıyordu. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. ‘Biz çözeceğiz’, ‘Türkiye’yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız’ dedik. Elhamdülillah işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye Mutabakatı’nı tesis ederek çözüyoruz.

TÜRKİYE ŞİMDİ ŞAHA KALKIYOR

Şunu unutmayacağız: Bizim en büyük sermayemiz, kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak, bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Türkiye, işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye Yüzyılı’nın şafağı, işte şimdi söküyor. Türkiye’nin ufku, işte şimdi aydınlanıyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor; açın yolları, ‘Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ geliyor.

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UZUN YILLAR HİZMET EDECEĞİM

Tayyip Erdoğan olarak, siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserimiz AK Parti, bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse, daha nice yıllar Türkiye’ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve desteğiyle, inşallah bu ülkeye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğim. Yuvam, evim olarak gördüğüm AK Parti’nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe, bu sevdamız dinmeyecek.

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Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Bu gençlik, inanıyorum ki, vakti geldiğinde, emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır.

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KATILANLARA ROZETLERİNİ TAKTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, AK Parti’ye katılan isimlere dün rozetlerini taktı. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti’ye geçti. Yine, Ankara’dan CHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, CHP’den istifa eden Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncay Başoğlu, DEM Parti’den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Yeniden Refah Partili Kütahya’dan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, CHP’li Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ile CHP’li Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de partiye katıldı.

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AK PARTİ’DEN ÇEYREK ASRA ÖZEL KUTLAMA

AK Parti 25’inci kuruluş yıldönümünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen mitingle kutladı. “Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” ana sloganıyla yapılan kutlama programına kurucular kurulu, eski bakan ve milletvekilleri, eski belediye başkanları ve halihazırda görevde bulunanlar da dahil 100 binin üzerinde kişi katıldı.

ÖZEL KORİDORDAN GEÇİLDİ: Başkent Millet Bahçesi’ndeki etkinlik alanına ampullerle aydınlatılan özel koridordan geçildi. Giriş bölümünde logolar ve özel tasarımların yanı sıra, vatandaşların fotoğraf çektirebildiği hatıra tüneli yer aldı. Vatandaşlar, dün saat 17.00 itibariyla güvenlikten geçerek alanda toplandı.

SAHNEDE ‘AYASOFYA’ ESİNTİSİ: Kutlama için dev bir platform hazırlandı. Sahne duvarı ‘Ayasofya’nın kubbesi’ şeklinde tasarlandı. Sahnenin iki yanındaki ekranda ‘İsra Suresi’ ayetleri yer aldı.

PROTOKOL DAHİL HERKES AYAKTAYDI: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dışında protokol dahil programda hiç kimse için sandalye ayrılmadı. Bakanlar, parti yöneticileri ve protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte programı ayakta takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program alanına eşi Emine Erdoğan ile el ele geldi.

25 GENÇ EŞLİK ETTİ: Programda ayrıca AK Parti’nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001 doğumlu 25 genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti.

SENFONİ VE MEHTER: Etkinlikte, ilk olarak ‘teşkilat’ çalışmalarını anlatan bir film gösterildi. Daha sonra Senfoni Orkestrası ve Mehteran takımı, AK Parti’yle özdeşleşen 25 eseri seslendirdi.

DRONE VE IŞIK GÖSTERİSİ: Drone ve ışık gösterisinin gerçekleştirildiği etkinlikte, gökyüzünde binlerce drone ile AK Parti’nin 25 yıllık iktidarı dönemindeki eserler ve projeler anlatıldı.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL ÇELENK: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her sene olduğu gibi bu sene de AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa özel bir çelenk gönderdi. Kırmızı ve beyaz karanfillerle bezeli çelengin alt bölümünde, beyaz ve turuncu karanfillerden oluşan 25 yazısı dikkat çekti. Çelenk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuştuğu kürsünün yanına koyuldu.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ SAHNEDE: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca hafızalarda yer eden sözleri, fotoğrafları ve görüntüleri programda özel bir kurgu içerisinde kullanıldı. Söz konusu ifadeler arasında şunlar yer aldı: “AK Parti milletin kurduğu, tabelasını milletin astığı, siyaseti daima millet için ve milletle birlikte yapmış bir partidir”, “Türkiye’nin geçmişte şahit olmadığı, tecrübe etmediği, hatta hayali dahi kurmadığı yatırım ve hizmetleri milletimizle biz buluşturduk”, “AK Parti milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır”, “Bizim siyasetimiz hep söylediğim gibi eser ve hizmet siyasetidir.”

ERDOĞAN’IN ŞİİRLERİ TAŞ PLAKTA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş yıllarda seslendirdiği şiirler, “Bu Şarkı Burada Bitmez” adıyla taş plak olarak basıldı. Bu plaklar katılımcılara da dağıtıldı.

25 SAYFALIK GAZETE: AK Parti’nin 25 yıllık siyasi yolculuğu için özel bir gazete de hazırlandı. 25 sayfadan oluşan gazetenin her sayfası bir yıla ayrıldı. 2001’den başlayarak her yılın gerçek gazete manşetleri ve kupürleri üzerinden AK Parti dönemindeki çalışmalar anlatıldı.

HATIRA MADALYONU: Katılımcılara hatıra amaçlı özel bir madalyon da dağıtıldı. Madalyonun üzerinde çeşitli projeler resmedildi. Ayrıca, 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.

25 YILLIK ESER VE HİZMETLER LOGODA: AK Parti’nin 25. yılı için özel logo hazırlandı. 25. yıl logosunda 13 eser ve hizmete yer verildi. Logoda yer alan eser ve hizmetler; İstanbul Havalimanı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Gökbey Helikopteri, Ayasofya Camisi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yusufeli Barajı, Hızlı Tren, TOGG, Büyük Çamlıca Camisi, Fatih Sondaj Gemisi, Kuzey Marmara Otoyolu, Milli Muharip Uçak KAAN, Türksat 6A Uydusu olarak belirlendi, ayrıca Türk Bayrağı’na yer verildi.

İKİNCİ 25 YILA 69 SAYFA VİZYON BELGESİ

AK Parti, 25’nci yıl vizyon belgesi hazırladı. Belge, ‘Küresel Sistemde Öncü Ülke’, ‘Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye’, ‘Milli Teknoloji ve Dijital Egemenlik’, ‘Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa’, ‘Güçlü, Saygın ve İnsan Merkezli Devlet’, ‘Güçlü Aile, Müreffeh Toplum’, ‘Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün’, ‘Geleceğin Mimarı Gençlik’, ‘Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye’, ‘İkinci Çeyrek Asrın Eşiğinde Türkiye’ olmak üzere toplamda 10 başlıktan oluştu. ‘İlk çeyrek asırdan ikinci çeyrek asra değişime yön veren Türkiye’ başlıklı 69 sayfalık belgede ekonomiden yargıya, Terörsüz Türkiye’den yeni anayasaya kadar ikinci çeyrek asra yön verecek hedefler sıralandı.

ÖNSÖZÜNÜ ERDOĞAN YAZDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 25’nci yıl vizyon belgesinde kaleme aldığı önsözde özetle şunları aktardı: “Tarih, değişimi doğru okuyabilen, milli kapasitesini ortak bir hedef etrafında seferber edebilen ve geleceğini uzun vadeli bir ufukla planlayabilen milletlerin yükselişine şahitlik etmiştir. Bugün, AK Parti’nin ikinci çeyrek asrı, tam da böyle bir zeminde ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır. Hedefimiz sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmektir. Kurallarını başkalarının yazdığı bir dünyaya razı olmak değil, daha adil bir dünyanın kuruluşuna Türkiye’nin mührünü vurmaktır. AK Parti’nin 25. Yıl Vizyonu, bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirebilmenin yol haritası, milletimizin kutlu yürüyüşünü yarınlara taşıma kararlılığımızın tescilidir.”

ERDOĞAN’DAN 25. YIL MAKALESİ: TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, "Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkânlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü" dedi. Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla kaleme aldığı "AK Parti, Milletle Birlikte Yazılan Çeyrek Asırlık Dönüşüm Hikâyesi" makalesi Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da yayımlandı. “14 Ağustos 2001'de 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' derken en büyük güvencemiz milletimizin iradesiydi” diyen Erdoğan, özetle şöyle devam etti:

KENDİ GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

"Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkânlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü. Demokratik meşruiyetin güçlenmesi, bu dönemde verdiğimiz mücadelenin temelini oluşturdu. Bunun en ağır sınavını 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Milletimiz o gece seçilmiş iradeye ve anayasal düzene sahip çıkarak Türkiye'nin geleceğine sandık dışı hiçbir gücün yön veremeyeceğini ortaya koydu. Bu kararlı duruş, vesayet döneminin geride bırakılmasında, sivil siyasetin güçlenmesinde ve demokrasimizin kökleşmesinde tarihi bir dönüm noktası oldu.

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ÜRETİM VE TEKNOLOJİ HAMLESİ

(Savunma sanayisi) İnsansız hava araçlarından milli muharip uçağımız KAAN'a, savaş gemilerinden hava savunma sistemlerine uzanan hamlelerimiz Türkiye'nin üretim ve teknoloji kapasitesini güçlendirdi. TOGG, uzay programımız, nükleer enerji yatırımlarımız ve Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz bu yeni özgüvenin sembolleri oldu. Önümüzdeki dönemde bu birikimi yapay zekâ, yarı iletkenler, enerji teknolojileri ve yüksek katma değerli üretimde yeni bir sıçramaya dönüştüreceğiz.

BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SUNUYORUZ

“(Dış politika) NATO'nun güçlü bir müttefiki, G20'nin etkin bir üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önde gelen ülkesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden biri olarak Karadeniz'den Ortadoğu'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunuyoruz. Stratejik özerkliği, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde daha dengeli ilişkiler kurmanın zemini olarak görüyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' çağrımız, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların günümüzün güç dengelerini daha adil biçimde temsil etmesi gerektiğine dair teklifimizin özüdür.”

EMİNE ERDOĞAN: HİZMETLERLE ANLAM KAZANAN BİR YOLCULUK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti’nin 25. kuruluş yıldönümünü kutladı. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından “Milletimizle Çeyrek Asır” etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk… Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var. Nice ilkin öncüsü olan AK Parti’nin, yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti’nin 25’inci yaşı kutlu olsun.” - ANKARA