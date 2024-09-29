Önümüzde seçimsiz 3.5 yıl var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Yatırım Danışma Konseyi’nin 10. toplantısı, 2016’dan sonra ilk kez Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde dün gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile 13 ülkeden enerji, otomotiv, teknoloji, varlık yönetimi, finansal hizmetler, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerinden önemli şirketler katıldı.

YATIRIM YÜZYILI YAPACAĞIZ

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda ‘Yatırım Yüzyılı’ yapmaya kararlıyız. Ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki konumu her geçen yıl daha da güçleniyor. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 oranında pay alırken, bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1’in üzerine çıkardık. Orta Vadeli Program’ın temel hedeflerinden biri, yıllık ortalama yüzde 5’in üzerinde ekonomik büyümedir. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi, cari açığın azaltılması ve ihracatın yıllık ortalama yüzde 7 oranında artırılması da programın öne çıkan başlıkları arasındadır. İklim yasası, girişimcilik ekosistemi, araştırma-geliştirme faaliyetleri, dijitalleşme ve yatırım teşvikleri gibi konulara odaklanan bu çalışmaları da yıl bitmeden tamamlayıp yatırımcıların önünü daha da açmayı hedefliyoruz.

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ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028’e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanmanın çabasındayız. Muhalefetin kendi çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye’nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3.5 yıl vardır. Ekonomide, savunmada, diplomaside, demokraside ve diğer alanlardaki hedeflerimize ancak bu 3.5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışındaki her gündem lafügüzaftır, sahtedir, sanaldır.”

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13 ÜLKEDEN YATIRIMCILAR KATILDI

Yatırım Danışma Konseyi’nin 10. Toplantısı’na 13 ülkeden önemli şirketler katıldı. Toplam büyüklükleri yaklaşık 3.5 trilyon doları bulan şirketler şöyle: ACWA Power (Suudi Arabistan-Enerji), BRF (Brezilya-Gıda), Chery (Çin-Otomotiv), DFDS (Danimarka-Lojistik), Emirates NBD (BAE-Finans), MASDAR (BAE-Enerji), Mitsubishi Corporation (Japonya-Holding), Nordex (Almanya-Enerji Ekipmanları), Princeville Capital (ABD-Yatırım fonu), Qatar Investment Authority (Katar-Yatırım fonu), Shanghai Electric Power (Çin-Enerji), Socar (Azerbeycan-Petrokimya), Tatneft (Rusya-Petrokimya), Templeton Asset Management (ABD-Yatırım Fonu), Vitol (Hollanda-Enerji), Vadafone (İngiltere-Telekomünikasyon), Xiaomi (Çin-Elektronik), Yandex (Rusya-Bilişim), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası-EBRD (İngiltere-Finans), Uluslararası Finans Kurumu-IFC (ABD-Finans).