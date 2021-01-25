ANKARA’da Uğur Mumcu Sokağı’nda düzenlenen törene Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge ve Özgür Mumcu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Kılıçdaroğlu, öncesinde, parkta açılan ve Mumcu’nun öldürüldüğü güne ait fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. CHP Lideri ile Güldal Mumcu, Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993’te öldürüldüğü alana karanfil bırakıp anısına mum yaktılar ve saygı duruşunda bulundular. Törenin ardından Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

FAİLLER HÂLÂ KARANLIKTA

“28 yıl önce bugün binlerce kişi onu sonsuzluğa uğurladı. O sizden birisiydi, halktan birisiydi. Bir Kuvayı Milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik, karanlıklara ışık tutmayı ondan öğrendik. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Tüm karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söyledik. 28 yıl geçti, asıl failler hâlâ karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O ölmeden önce diyordu ki; ‘Vurulduk ey halkım unutma bizi.’ Biz de onu unutmayacağız. O bizim yüreğimizde, o bizim kalbimizde. Onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu’yu unutmayacaktır.”

GAFFAR OKKAN MESAJI

Kılıçdaroğlu, 20 yıl önce 24 Ocak günü suikastla şehit edilen eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı da sosyal medya mesajıyla andı.

İsmail Cem’E ANMA



ESKİ Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ölümünün 14. yılında İstanbul Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Anma törenine CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl başkan yardımcıları, Şişli İlçe Başkanı Oya Akman, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve partililer katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise törene çelenk gönderdi. Kaftancıoğlu ve beraberindekiler İsmail Cem’in mezarına karanfil bıraktı, dua okudu.