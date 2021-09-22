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Onu da kurtaramadık

#Filiz Akgöz#Oktay Konak#Cinayet
Onu da kurtaramadık
Çetin Aydın

Oktay Konak, İstanbul’daki barlarda piyanistlik yapıyordu. Bir yıl önce Filiz Akgöz’le tanışarak sevgili oldu. İddialara göre, birkaç ay sonra ikili arasında sürekli kavga yaşanmaya başladı. Oktay Konak çeşitli bahanelerle kıskandığı Filiz Akgöz’e şiddet de uyguladı.

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Filiz Akgöz geçtiğimiz mayıs ayında polise başvurarak Oktay Konak hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Oktay Konak geçtiğimiz pazar günü Filiz Akgöz’ün çalıştığı işyerine gitti. Ancak ikili arasında bir kez daha tartışma çıktı.

Onu da kurtaramadık

Bahane yine kıskançlıktı. Eve giden çift burada tartışmaya devam etti. Oktay Konak, komşuların da bağırışlara tanıklık ettiği kavga sonrasında Filiz Akgöz’ü karnından yaralı olarak hastaneye götürdü. Aşırı kan kaybeden Filiz Akgöz hayatını kaybetti. “Evde tartışınca çok sinirlendi. Eline aldığı bıçakla kendisini karnından yaraladı” diyen Oktay Konak tutuklandı.

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#Filiz Akgöz#Oktay Konak#Cinayet