Onu da kurtaramadık

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Filiz Akgöz geçtiğimiz mayıs ayında polise başvurarak Oktay Konak hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Oktay Konak geçtiğimiz pazar günü Filiz Akgöz’ün çalıştığı işyerine gitti. Ancak ikili arasında bir kez daha tartışma çıktı.



Bahane yine kıskançlıktı. Eve giden çift burada tartışmaya devam etti. Oktay Konak, komşuların da bağırışlara tanıklık ettiği kavga sonrasında Filiz Akgöz’ü karnından yaralı olarak hastaneye götürdü. Aşırı kan kaybeden Filiz Akgöz hayatını kaybetti. “Evde tartışınca çok sinirlendi. Eline aldığı bıçakla kendisini karnından yaraladı” diyen Oktay Konak tutuklandı.