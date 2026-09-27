Önseçime katılan Özgür Özel: İktidar olmazsak bırakırım

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün ilk olarak İzmir’de, Ahmet Taner Kışlalı Spor Merkezi’nde düzenlenen Yeni Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı önseçimine katıldı. Özel, buradaki konuşmasında “Yeni Parti’nin kuruluşunda milletimize bir söz verdik. ‘Bu partide söz sahibi partinin üyeleri olacak’, ‘İlçe başkanını, il başkanını, genel başkanı üye seçecek’ dedik. Bugün bu sözü hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz” ifadelerini kullandı. Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

TESLİM OLMAYANLAR

“Yeni Parti yıllardır süren rekabetlerin, tartışmaların, ayrışmaların değil; Türkiye’nin geleceğine birileri darbe yaptığında, cumhurbaşkanı adayımızı içeri attıklarında onu geride bırakmayan, belediye başkanlarımıza operasyon yapıldığında onları yalnız bırakmayan, iftiralara teslim olmayan, yalanlara susmayan ve kendi evlatlarını asla ve asla iktidarın iftiralarına kurban etmeyenlerin partisidir. Partiye operasyon yapıldığında, seçilmiş genel başkanı yerine butlan yönetimi getirildiğinde yollara düşenlerin; Cumhuriyet’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkanların, AK Parti’nin oyunlarına direnenlerin partisidir. Teslim olmayanların partisidir.

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Özel, Manisa’da kayıtlı olduğu Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı’ndaki önseçimde oy kullandı.

870 İLÇE TAMAM

Partimizi millet kurmuştur, adını millet koymuştur. Bütçesini de bağışlarıyla ödediği aidatlarla milletimiz oluşturmaktadır. Arkamızdaki yegâne gücümüz milletimizdir. Karşımızdakiler ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kumpaslara başvururlarsa başvursunlar; milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız. Bugün itibarıyla Yeni Parti’nin üye sayısı 723 bine ulaştı. 81 ilde örgütlendik. 900’e yakın ilçemizde, 870 ilçemizde örgütlenmemiz tamamlandı.”

OY KULLANDI

Özgür Özel, İzmir’in ardından Manisa’ya geçti. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’ndaki Manisa Yunusemre İlçe Başkanlığı önseçimine katılıp oyunu kullanan Özel, “Bazı adımlar vardır, rakiplerinize örnek olur” dedi. (Seza Nur ALPDÜNDAR / DHA)

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Özgür Özel, konuşmasının ardından Yeni Parti Gaziemir ilçe başkan adayları Çağrı Şırlancı ve Orkan Yılmaz ile fotoğraf çektirdi.

X’E TEPKİ GÖSTERDİ: YANLIŞ TARAFTA DURMA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde X’deki birçok hesabın erişime engellenmesine tepki göstererek, “Aldığınız kararları yakından takip ediyoruz” dedi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Son günlerde, X ve Instagram platformlarında çok sayıda hesabın erişime engellendiğine tanık oluyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, kapatılan hesapların tek bir ortak özelliği var: Siyasi iktidarın tarafını tutmuyor olmaları… Herhangi bir sosyal medya hesabı, siyasi görüşünden dolayı milli güvenliğe tehdit sayılamaz. Milli güvenliğimiz, iktidarın siyasi hamlelerine konu edilemez. İktidara muhalefet etmek suç haline getirilemez. X ve Instagram platformlarını uyarıyoruz: İktidar partisinin antidemokratik talepleri üzerine aldığınız kararları yakından takip ediyoruz. Unutmayın sizin de Türkiye’deki gücünüz bir avuç iktidar yanlısı muhteristen değil, milyonlarca kullanıcınızdan geliyor ve siz bu süreçte yanlış tarafta durmamalısınız. Sizleri, bir partinin, tamamen siyasi hırslarla yürüttüğü haksız sansür uygulamalarının parçası olmamaya davet ediyoruz. Türkiye, bir avuç insanın; neyi okuyacağımıza, neyi izleyeceğimize, hangi düşünceyi dinleyeceğimize karar verdiği bir ülke olmayacak. 86 milyon yurttaşımız, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti de bir siyasi partiden büyüktür.”