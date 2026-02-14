Onlyfans’e operasyon

Haberin Devamı

Onlyfans’a Türkiye’de 7 Haziran 2023’te koyulan yasağa rağmen VPN’den giriş yapıldığı anlaşıldı.

MALVARLIKLARINA EL KOYULDU

Müsstehcen içerikli paylaşımlardan elde edilen gelirlerle araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden yatırım yaparak suç gelirlerinin aklandığı belirlendi. 25 şüpheli ve 2 şirkete İstanbul merkezli 8 ildeki operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 300 milyon TL’lik malvarlıklarına da el koyuldu.

Operasyonda, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden ‘Naz Fraoula’ ismiyle tanınan içerik üreticisi Ebru Arman, ‘Ciciş’ kardeşlerden Ceyda Ersoy, fenomen Eda Alboya’nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklu; Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi.