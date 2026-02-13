Onlyfans operasyonu: Müstehcenlikten elde ettikleri parayı aklayan 25 kişiye operasyon! 300 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, cinsel içerikli paylaşımların yayıldığı ve Türkiye’de yasaklanan sosyal medya platformu Onlyfans ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edildi.

YASAKLI OLMASINA RAĞMEN GİRİŞ DEVAM ETTİ

Savcılığın yaptığı çalışmalar neticesinde;

OnlyFans İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına

uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişime engellendi. Ancak, bu platforma Türkiye’de yasaklı olmasına rağmen VPN aracılığıyla giriş yapıldığı anlaşıldı. Platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şüphelilerin herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

ÜCRET KARŞILIĞI ÖZEL PAYLAŞIMLAR

Bu kişilerin, paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok etkileşim almak amacıyla özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları, bunlara isteyenlerin OnlyFans üzerinden isteyenlerin de Telegram gibi özel kanallar üzerinden

ulaşabilecekleri yönünde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRİ AKLADILAR

Bu kişilerin, herkese açık olan platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımların müstehcen içerikli olduğu, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirler ile taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edildi. Yapılan tespitlerde şüphelilerin müstehcenlik suçundan elde ettikleri suç gelirlerini yatırım araçları üzerinden değerlendirip akladıkları anlaşıldı.

300 MİLYON TL

Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen 2 Şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ve şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin toplamda yaklaşık 300 milyon TL olduğu tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Tüm bu tespitlerin ardından 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.