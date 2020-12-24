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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Online mevlitler faydalı’

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
‘Online mevlitler faydalı’
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Pandemi sosyal hayatta köklü değişikliklere neden oldu. İnsanlar bir araya gelemeyince mevlitler de dijital ortama taşındı. Peki ilahiyat uzmanları online mevlitler için ne diyor?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, sosyal medyada yer bulan ‘dijital mevlitlerin’ özellikle pandemi döneminde oluşan kapanmanın neden olduğu travmaları onarıcı işlevlerinin olacağı görüşünde. Düzgün Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Pandemi, yaşamın akışını sarsan bir fay hattı meydana getirdi ve en yakınlarımız dahil, çok fazla insan kaybettik. Yalnız yeme alışkanlıkları, hem fiziksel hem ruhsal tecrit getirdi. Bencilliği zirve yaptırdı. İnsanları tespih tanesi gibi bir daha derlenemeyecek şekilde dağıttı. Dolayısıyla insanların yaşamında güveni, paylaşımı, merhameti, sevgiyi duygudaşlığı öne çıkaracak kolektif etkinliklere ihtiyaç var. İnsanlara umut aşılayacak, yaşama tutunmalarını sağlayacak her türlü etkinlik ‘Dindeki yeri nedir’ tartışmasına girmeden desteklenmeli. Zira bunların travma onarıcı işlevinin olduğu hiç tartışma götürmez.” 

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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