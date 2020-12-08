Önlem aşısı tuttu

Hükümette yapılan değerlendirmelere göre, yeni kararların gerçek sonuçları bir hafta sonra görülmeye başlanacak. Ancak buna rağmen son birkaç gün içerisinde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde gerileme eğiliminin başladığı bilgisi verildi. Bu düşüşte en önemli etkenin kafeterya, lokanta ve kahvehanelerin kapatılması olduğu değerlendiriliyor.

YOĞUN BAKIM SÜRESİ DÜŞTÜ

Büyükşehirlerde vaka sayısında kısmen gerileme yaşanırken, en büyük ölçü olarak yoğun bakıma erişim süresi alınıyor. Verilen bilgiye göre geçtiğimiz haftalarda, durumu acil olan bir hastanın yoğun bakıma alınma için bekleme süresi 60-70 saate çıkmıştı. Son hafta bunun 20 saate düştüğü bildirildi. Bunun daha da gerilemesi gerekiyor.

ANADOLU’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Ancak Anadolu kentlerindeki vaka sayısında gerileme için biraz daha beklemek gerekecek. Halen çok sayıda ilin artış eğiliminin devam ettiği, bunun sonuçlarının 10-15 gün içerisinde alınmaya başlanacağı belirtiliyor. Toplam vaka sayısının 30 bin bandında kalmasının da Anadolu illerindeki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artış açıkladığı taşra illerini bu kapsamda değerlendirmek gerektiği belirtildi. Anadolu illerindeki artış eğiliminin, bu illerde küçük mekanlarda yaşamaya yeni geçilmesi ve toplumsal bağışıklığın büyük kentlerden daha düşük olmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yapılan hesaplamalara göre, önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon gibi büyük illerdeki vaka sayısında gerileme görülecek.

OCAKTA 20 BİN OLMALI

Ocak ayında toplumsal bağışıklığın ulaşacağı rakam, önlemler ve aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte vakalar gerileyecek. Ocakta, vaka sayısının en az 20 bine gerilemesi, şubatta 10 binleri görmesi gerektiği belirtiliyor. Öte yandan yeni kararlar alınırken birden fazla başlıkta değerlendirme yapıldığı, bu aşamada önlemlerin bunlarla sınırlı kalmasının doğru olduğu görüşüne varıldığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA % 25 DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü attığı tweet’te İstanbul’daki vakalarda düşüşe dikkat çekmişti. Koca, “Her hafta olduğu gibi, il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim” demişti.