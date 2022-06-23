Önlem alarmı: Valiliklere 14 maddelik genelge gönderildi

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81 ilin valiliğine gönderilen genelgede alınması gereken önlemler 14 madde halinde sıralandı:

* Orman yangınlarıyla mücadele planları güncellenerek belediyeler, orman teşkilatı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve yangın söndürmede görevli diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon arttırılmalı.

SIK SIK DEVRİYE ATIN

* Orman yangınlarının daha çok meskûn mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, orman çevrelerinde yaya, motorlu, motosikletli ve atlı ekiplerce, birliklerce devriyeler gerçekleştirilmeli, özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere gidiş-geliş yolları kontrol altında bulundurulmalı, şahıs ve araç sorgulamaları arttırılmalı.

FOTOKAPAN KURUN

* Orman yangınlarında sabotaj ihtimali mutlak suretle göz önünde bulundurularak ormanlık bölgelere gidiş-geliş güzergâhlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) etkin şekilde kullanılmalı, yangına hassas bölgelerin giriş-çıkışlarını gösterecek şekilde fotokapan yerleştirilmeli.

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* Anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşlar bilgilendirilmeli.

ATEŞ YAKMAYI YASAKLAYIN

* Orman yangını konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve ormanların çevresinde ateş yakılması yasaklanmalı.

* Yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye faaliyetleri arttırılarak dron, maket uçak gibi araçlarla havadan kontrol sağlanmalı.

* Yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve ekipmanlardan azami ölçüde faydalanılmalı ve araç ile ekipman ihtiyaçları gözden geçirilerek tamamlanmalı.

* Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek çöp, cam, pet şişe bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması için vatandaşlar uyarılmalı.

İSTİHBARAT TOPLAYIN

* Terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilerek elde edilen bilgiler zamanında ve doğru bir şekilde ilgili ve görevli birimlerle paylaşılmalı.

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* Özellikle sosyal medyada orman yangınlarını bahane ederek kişi/kurumları hedef gösteren, dezenformasyon ve yalan haberlerle orman yangınlarına karşı seferberlik anlayışı ile yürütülen mücadelede devletin sözde zafiyet gösterdiği algısını oluşturmaya çalışanlara karşı sayısal verilerin, görsellerin ve yangınların son durumlarına ilişkin paylaşımlar yapılarak kamuoyunun sık sık doğru bilgilendirilmesi sağlanmalı.

* Sosyal medyadaki gerçek dışı ve provokatif paylaşımların takibi yapılarak bulunanlara yönelik gerekli adli/idari işlemler ivedilikle uygulanmalı.

ORMANDA KAMP YAPTIRMAYIN

* Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemeli.

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* Özellikle enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak gerekli önleyici tedbirler alınmalı.

* Yangınla mücadelede hava ve yer ekiplerinin su gereksinimlerinin karşılanabilmesi maksadıyla yapılan yangın havuzlarının doldurulması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmeli.

ATLI DEVRİYE

Kuşadası Milli Parklar bölgesi ve Salda Gölü civarındaki ormanlık alanlar gibi yangın çıkma olasılığının yüksek olduğu yerlerde atlı polisler devriye geziyor.