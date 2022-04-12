Önlem al hayatta kal

Haberin Devamı

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın, 1947 yılından beri aralıksız düzenlediği ve bu yıl ana teması ‘doğa kaynaklı afetler’ olarak belirlenen 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı dün başladı. 15 Nisan’a kadar devam edecek kurultayda 33 oturum yapılacak. Tüm belediyelerin davet edildiği, afetler karşısında “Aklın ve bilimin rehberliğinde doğayı tanı, önlemini al, barışık yaşa” çağrısının yapıldığı kurultayda Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri kendi oturumlarında afet risklerinin azaltılması konusunda yaptıkları çalışmaları anlatacak. Kurultaya damgasını ise ilk kez gösterilecek olan ‘Derin Uğultu’ belgeseli vuracak.

‘1 MİLYON İNSAN FAY ÜSTÜNDE’

Kurultayın açılışında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, MTA’nın Türkiye Diri Fay Haritası’na göre 5.5 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip 500 civarında fay hattı bulunduğunu anımsattı. Alan, “24 kentimiz, 80’i aşkın ilçemiz, 500’ün üzerinde mahalle veya köy yerleşim birimleri ile birlikte çok sayıda sanayi tesisimiz, 190’a yakın baraj veya göletimiz ile bazı maden atık barajımızın doğrudan fay zonları üzerinde yer aldığı tespit edilmiştir. Tahminlerimize göre 1 milyona yakın insanımızın da doğrudan fay zonlarının üzerinde oturduğu tahmin edilmektedir” dedi.