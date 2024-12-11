Onların suçu ne

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde hasım iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan E.N. (11) adındaki çocuk ile 6 aylık hamile Şahide Zurnacı (27) ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Şahide Zurnacı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

‘ÇOCUK VURULDU’

Kadının cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Aynı olayda 11 yaşındaki E.N.’nin yaralanması ve yaralandıktan sonra kucaklanarak hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların, “Çocuk vuruldu, çocuk kafadan vuruldu, çabuk polisi arayın” sözleri duyuluyor. 8 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.