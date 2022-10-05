Onları da sel vurdu

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82 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi Sinop, Bartın ve Kastamonu illerinin Ulus, Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre, Pınarbaşı ve Ayancık ilçelerinde yaşamı bir süreliğine felç etmişti. Selden bir yıl sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından sel felaketinin etkili olduğu Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan akarsularda Anadolu’ya özgü endemik bir tür olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı benekli alabalık popülasyonuyla ilgili bir çalışma başlatıldı.

BALIK SALINIMI YAPILACAK

DKMP 9. Bölge Müdürlüğü ile DKMP 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda sel sularından dolayı solungaçları tıkanan, parçalanan veya akarsu yataklarından taşarak karaya sürüklenen kırmızı benekli alabalık popülasyonunda büyük bir düşüşün meydana geldiği, hatta Tekederesi, Duvarsökü ve Kepez derelerinin birçok noktasında kırmızı benekli alabalık türünün varlığının ortadan kalktığı tespit edildi. Bölgede bulunan akarsulardaki balık üreme noktalarının selden olumsuz etkilenmediğini, dolayısıyla kırmızı benekli alabalık popülasyonunda iyileşmenin öngörüldüğünü ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli incelemeler sonucunda Tekederesi, Duvarsökü ve Kepez çaylarına kırmızı benekli alabalık salınımı yapılmasının planlandığını belirtti.