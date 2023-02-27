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Onlarda depremzede... Yeni yuvalarını arıyorlar

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#Enkaz#Deprem#Kedi
Onlarda depremzede... Yeni yuvalarını arıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı, deprem bölgesinden gelen çeşitli türlerdeki 1000’e yakın hayvana ev sahipliği yapıyor.

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Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılıp enkazdan çıkarılan hayvanları İzmir’e getiren barınak temsilcisi Tunahan Çakır, büyük bir travma yaşayan can dostlarının yeniden güvenli ellerde olduğunu söyledi.

‘PSİKOLOJİLERİ ÇOK KÖTÜ’

Deprem bölgesinde 13 gün geçirdiklerini belirten Çakır, “Enkazdan çıkardığımız hayvanların psikolojisi iyi değildi. Sahipleri yaşıyorsa, ulaşmaya çalışıyoruz. Ama hayvanlar o kadar korkmuş ki saldırgan olabiliyorlar. İlaç verilmesi sıkıntı yaratıyor çünkü psikolojileri çok kötü. Sahibine çok bağlı ama kaybetmiş kediler yemek yemiyor, su içmiyor. Onları serumla takviye etmeye çalışıyoruz. Yakalarken de sıkıntı yaşadık, almaya çalışırken ısıranlar oldu. Çiplerini okutup sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştıklarımızın bazıları, ‘Evim yok artık bakamayacağım’ diyebiliyor. Yuva ilanları açıyoruz. 10’dan fazla kedi, köpek ve kaplumbağa yuvalandırdık. Kuyruğu enkazda sıkıştığı için ameliyat edilen bir kedimizi sahiplendirdik. Amacımız; yeni yuvalar bulmak. Bulamazsak, çiftliğimizde yaşamalarını sağlayacağız” dedi.

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#Enkaz#Deprem#Kedi

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