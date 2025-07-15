Onlarca kişiyi ölüme terk etmiş! Duman bile yokken kaçmışlar

Haberin Devamı

BOLU’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği,133 kişinin yaralandığı yangında 19’u tutuklu, 32 sanığın yargılanmasına 8’inci gün de devam etti. Otelde minibarlardan sorumlu Tuni Urhan, “Odalarda sigara içildiği için yangın dedektörlerinin kapatıldığını duydum. Personel arasında, otel müdürü Zeki Bey’in ‘kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’ dediği konuşuluyordu. Zeki Bey’in birkaç personeli de garaja gönderdiğini duydum” dedi.

TELEFONLA ÖĞRENDİ

Öte yandan otelin sahibi Halit Ergül’ün damadı, otelin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras’ın 4. katta yangının başladığını telefonla haber alır almaz yönetim kurulu üyesi eşi Elif Aras ve çocuğunu alarak koridordan hızla uzaklaştığı, ardından 2 kat inerek girişten çıkıp kurtuldukları görüntüler ortaya çıktı. 12 katlı otelin 7’nci katında kalan Emir Aras yangından telefonla haber alır almaz önce kapıya çıkıp koridora koşuyor, geri dönüp eşi ve çocuğunu alarak iki kat aşağıdaki girişten çıkıp kurtuluyor. Aras’ın koridorda giderken hiç kimseye haber vermediği ve hiçbir kapıyı çalmadığı ayrıca koridora çıkarak etrafa bakan bir kadın müşteriye de bir şey söylemeden yanından uzaklaştığı görülüyor.

Haberin Devamı

Mahkemede izlenen kamera kayıtları korkunç gerçeği de ortaya çıkardı. Otelin 7’inci katında kalan Emir Aras yangını fark ettiğinde 4. katta başlayan yangın henüz bulunduğu katlara gelmemişti. Aras sessizce kaçmak yerine kendi katında ve üstündeki 5 kattakileri uyarsaydı sadece 2 kat aşağı inerek zemin kattan herkes dışarı çıkıp, Aras Ailesi gibi canını kurtarabilecekti.