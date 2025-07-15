×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Onlarca kişiyi ölüme terk etmiş! Duman bile yokken kaçmışlar

Güncelleme Tarihi:

#Kartalkaya Yangını#Yangın Faciası#Otel Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 07:00

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. 2. kattaki odasında ortada duman bile yokken yangın haberini personelden alan otelin genel müdürü Emir Aras, yönetim kurulu üyesi eşi ve çocuğuyla, kimseyi uyar-madan onlarca kişiyi ölüme terk edip kaçmış.

Haberin Devamı

BOLU’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği,133 kişinin yaralandığı yangında 19’u tutuklu, 32 sanığın yargılanmasına 8’inci gün de devam etti. Otelde minibarlardan sorumlu Tuni Urhan, “Odalarda sigara içildiği için yangın dedektörlerinin kapatıldığını duydum. Personel arasında, otel müdürü Zeki Bey’in ‘kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’ dediği konuşuluyordu. Zeki Bey’in birkaç personeli de garaja gönderdiğini duydum” dedi.

TELEFONLA ÖĞRENDİ

Öte yandan otelin sahibi Halit Ergül’ün damadı, otelin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras’ın 4. katta yangının başladığını telefonla haber alır almaz yönetim kurulu üyesi eşi Elif Aras ve çocuğunu alarak koridordan hızla uzaklaştığı, ardından 2 kat inerek girişten çıkıp kurtuldukları görüntüler ortaya çıktı. 12 katlı otelin 7’nci katında kalan Emir Aras yangından telefonla haber alır almaz önce kapıya çıkıp koridora koşuyor, geri dönüp eşi ve çocuğunu alarak iki kat aşağıdaki girişten çıkıp kurtuluyor. Aras’ın koridorda giderken hiç kimseye haber vermediği ve hiçbir kapıyı çalmadığı ayrıca koridora çıkarak etrafa bakan bir kadın müşteriye de bir şey söylemeden yanından uzaklaştığı görülüyor.

Haberin Devamı

Mahkemede izlenen kamera kayıtları korkunç gerçeği de ortaya çıkardı. Otelin 7’inci katında kalan Emir Aras yangını fark ettiğinde 4. katta başlayan yangın henüz bulunduğu katlara gelmemişti. Aras sessizce kaçmak yerine kendi katında ve üstündeki 5 kattakileri uyarsaydı sadece 2 kat aşağı inerek zemin kattan herkes dışarı çıkıp, Aras Ailesi gibi canını kurtarabilecekti.     

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kartalkaya Yangını#Yangın Faciası#Otel Yangını

BAKMADAN GEÇME!