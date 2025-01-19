Onlarca can alan sahte içkiye sıkı markaj

Haberin Devamı

Son 4 günde sahte içkiden 38 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’da 8 ilçede eşzamanlı denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile ilçelerin zabıta ekipleri Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Üsküdar, Esenyurt, Kadıköy, Şile ve Tuzla’da alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda alkol satışı yapan işletmeleri denetledi.

SUCUDA 72 LİTRE ‘ZEHİR’

İstanbul Beyoğlu’nda bir sucu dükkânına operasyon düzenlendi. İşyerinde arama yapan polis ekipleri, 5 adet bidon içerisinde metil alkol, 3 adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, 5 adet 0.5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, 8 adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi. Aramalar sonrasında gözaltına alınan Yusuf K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güngören’de de pet şişelere doldurduğu sahte içkiyi aracıyla dolaşarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

MARMARİS’TE OPERASYON

Muğla’nın Marmaris ilçesinde de jandarma ekipleri Ş.A.’nın sahte içki satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda 530 litre sahte ve 38 şişe gümrük kaçağı içki, 8 şişe anason aroması, 50 litre kapasiteli aktif distile sistemi, 5 kilo filtre kömür, 2 fermente yoğunlaştırıcı elektrikli battaniye, şeker oranı ölçme cihazı, 1 mikser matkap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 TUTUKLU

İstanbul’da sahte içkiden 6 kişinin ölmesine ilişkin yakalanan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı Sahte alkol ticaretinde bulunan ve üretenlere yönelik çalışmalarda tutuklananların sayısı böylece 11’e yükseldi.

BİR KURBAN DAHA MI

Gaziantep’te önceki gece Sami Günebakan’a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla eve giren ekipler, Günebakan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sahte içki kullandığı için öldüğü öne sürülen Günebakan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.