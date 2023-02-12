Onlar hep yanÄ±mÄ±zda: Meksikaâ€™dan uÃ§tu geldi

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Deprem Ã¼lkesi Meksikaâ€™dan gelen arama-kurtarma ekibindeki Ã¶zel eÄŸitimli bu kÃ¶pekler, enkaz Ã¼zerinde yaÅŸam belirtisi arayÄ±p Ã¶nemli sayÄ±da kiÅŸinin kurtarÄ±lmasÄ±na katkÄ± verdiler.

DUYGU VE VENÃœS

Hatayâ€™da Duygu Eray adlÄ± vatandaÅŸ, kÃ¶peÄŸi VenÃ¼sâ€™Ã¼ bir alÄ±ÅŸveriÅŸ arabasÄ±yla dolaÅŸtÄ±rÄ±yor.

SARILIP ISITTI

DiyarbakÄ±râ€™da bir gÃ¶revli enkazdan kurtarÄ±lan yavru kÃ¶peÄŸi Ä±sÄ±tmak iÃ§in ona bÃ¶yle sarÄ±ldÄ±.

Meksikaâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye hayat kurtarmaya geldi.

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4 GÃœN ENKAZ ALTINDAYDI

Bu sarman kedi de 104 saat mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± enkazdan Siirt Belediyesiâ€™nin arama kurtarma ekipleri tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

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121 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatayâ€™Ä±n Defne ilÃ§esi Elektrik Mahallesiâ€™nde Ã§Ã¶ken bir binada Ã§alÄ±ÅŸma yapan Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekipleri 121 saat sonra bir kediyi canlÄ± olarak enkazdan aldÄ±.

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5 GÃœN SONRA KAVUÅžTULAR

Bir depremzedenin 5 gÃ¼ndÃ¼r aradÄ±ÄŸÄ± kedisi bir gÃ¶nÃ¼llÃ¼ tarafÄ±ndan bulundu. Kedi bir sÃ¼re Ä°stanbulâ€™da kalacak, durumu dÃ¼zelince sahibine dÃ¶necek.

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KAHRAMAN kedi 3 KÄ°ÅžÄ°YÄ° KURTARDI

Malatyaâ€™da arama-kurtarma ekipleri enkaz baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmayan ve iÃ§ine girmeye Ã§alÄ±ÅŸan bu kediyi gÃ¶rÃ¼nce hemen orada Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. 75 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±nla, Furkan (5) ve DoÄŸukanâ€™Ä± (7) enkazdan saÄŸ Ã§Ä±kardÄ±lar.

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