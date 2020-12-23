Onlar günler sonra yeni yılı kutluyorlar... Çin Yeni Yılı ne zaman?

Çin Yeni Yılı, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan önemli bir Çin festivalidir. Kutlamalar geleneksel olarak ilk günün önceki akşamından ilk ayın 15. günündeki Fener Festivali'ne kadar sürmektedir. Yeni yılın ilk günü 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasındaki yeni aya düşmektedir. Yeni Yıl Festivali asırlık bir geçmişe sahiptir ve çeşitli mitler ve geleneklerin önem kazanmıştır. Geleneksel olarak festival tanrıların yanı sıra ataların da onurlandırıldığı zamandır.

Çin Yeni Yılı bu yıl 12 Şubat 2021 Cuma tarihine denk düşüyor.

Çin Yeni Yılı Anakara Çin, Hong Kong, Makao, Tayvan, Singapur, Tayland, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Mauritius ve Filipinler gibi önemli Çinli nüfusun bulunduğu ülke ve bölgelerde kutlanılır. Çin Yeni Yılı Çinliler tarafından önemli bir tatil olarak kabul edilir ve coğrafi komşularının aysal yeni yıl kutlamalarına önemli bir etkisi olmuştur.