Onlar gitti, faturaları kaldı

Koronavirüsün bütün dünyada hızla yayılmaya başlaması üzerine mart ayında yurtdışı uçuşları durduruldu. Uçuşların durdurulması üzerine İstanbul’da kalan turist, öğrenci ve çalışanlardan oluşan Cezayir vatandaşları memleketlerine dönemedi. Kalacak yerleri olmayan 855 Cezayirli iddiaya göre, Cezayir’in Türkiye Büyükelçiliği’nin araya girmesiyle İstanbul’da 17 farklı otele yerleştirildi. 37 gün otelde kalan Cezayir vatandaşları için toplam 3 milyon 114 bin lira maliyet ortaya çıktı. 1 Milyon 50 bin lirası Cezayir’in Türkiye Büyükelçiliği tarafından ödendi. Geriye kalan 2 milyon 64 bin lira için ödeme yapılmayınca Cezayir vatandaşlarının bir kısmının otelde konaklama işlemine son verildi. Geriye kalan paranın ödenmesi için noter aracılığıyla büyükelçiliğe ihtarname gönderildi.

İstanbul’da mahsur kalan Cezayir vatandaşlarıyla bir otelde görüştük. Ülkelerine dönmek için gün sayan Cezayirli bir öğrenci, “Ben koronavirüsten önce bir evde kalıyordum. Mart ayında memleketime dönecektim. Pandemi olunca ülkeme dönemedim. Maddi koşullardan dolayı evimi boşalttım. Yaklaşık bir ay önce bu otele yerleştim. Şimdi ülkeme geri dönmek için gün sayıyorum” dedi.

TURİST OLARAK GELMİŞTİ

İstanbul’a anne ve babasıyla birlikle turist olarak gelen başka bir Cezayir vatandaşı ise sözlerine şu şekilde devam etti: “Turist olarak mart ayında İstanbul’a geldik. Ülkemize gidemedik. Kalacak yerimiz de yoktu. Bu yüzden otele yerleştik. Annem ve babam iki gün önce özel uçuşla ülkelerine geri döndü. Ülkeme dönmek için bekliyorum.”

‘MAĞDUR OLDUK’

Otel ortaklarından Mehmet Saman, “Geriye kalan 2 milyon 64 bin liranın ödenmesi için mayıs ayından beri bekliyoruz. Beraber çalıştığımız otel ve firmalara ödeme yapamıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Yasal işlem başlattıklarını söyleyen otel firmasının avukatı Aziz Genç ise “Müvekkillerimiz gönül kardeşliği kapsamında İstanbul’da mahsur kalan Cezayir vatandaşlarına kapılarını açıp sözleşme yapmadan Cezayirli vatandaşları ağırlamıştır. Ancak paralarını alamadıkları için mağdur olmuşlardır” diye konuştu.

BÜYÜKELÇİLİK: İZİN BEKLİYORUZ

Hürriyet’in ulaştığı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mourad Adjabi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Cezayir Büyükelçiliği olarak bu ödeme sorununun çözüme kavuşması için çalışıyoruz. Büyükelçilik bu ödemeyi gerçekleştirmek için Cezayir’deki yetkili makamlardan izin bekliyor. Sadece bürokratik prosedür ve zorunlulukların yerine getirilmesinden kaynaklanan bir durum. Ve bu ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin karakterini her zaman belirleyen mükemmel kardeşlik ve işbirliği ilişkileri ruhuyla olacak.”