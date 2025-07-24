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Onlar eksi 2 dereceyi yaşıyor! 'Dışarıda lavın içindeymişiz gibi ama burada hava çok serin'

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#ANTALYA#KAR#Hissedilen Sıcaklık
Onlar eksi 2 dereceyi yaşıyor Dışarıda lavın içindeymişiz gibi ama burada hava çok serin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 10:01

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceleri bulduğu Antalya’da tatilciler, eksi 2 derecelik 'kar odası'nda serinliyor. Kar odasında eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Yağmur Aslan, kendisini kayak merkezinde gibi hissettiğini, sıcak havadan kar odasında korunduklarını kaydetti.

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Antalya'da hava sıcaklığı ve nem oranı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu kentte deniz suyu sıcaklığı 31 derece ölçülürken, nem oranı zaman zaman yüzde 80'e ulaştı. Sıcak hava dalgasının etkisini artırdığı Antalya'da, sahillerde serinlemeye çalışan tatilciler yüksek deniz suyu sıcaklığı nedeniyle bekledikleri ferahlığı bulamayınca 'kar odası'nı tercih etmeye başladı.

Onlar eksi 2 dereceyi yaşıyor Dışarıda lavın içindeymişiz gibi ama burada hava çok serin

EKSİ 2 DERECEDE SERİNLİYORLAR

İçerideki hava sıcaklığı eksi 2 derece olan odada, yapay kar ve kış temalı ambiyans oluşturuluyor. Dışarısıyla 42 derecelik sıcaklık farkı bulunan kar odası, ziyaretçilere nefes aldırıyor. Özellikle çocuklu ailelerin ilgi gösterdiği kar odası, dışarıdaki kavurucu sıcaklıktan kaçış noktası haline geldi.

Onlar eksi 2 dereceyi yaşıyor Dışarıda lavın içindeymişiz gibi ama burada hava çok serin

DIŞARIDA LAVIN İÇİNDEYMİŞİZ GİBİ

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Adana'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Şevin Ergül Erol, "Ben sıcak havayı seviyorum, aksine soğuk sevmiyorum. Ama çocuklarımız buraya gelmeyi çok istedi. Bizler Adana'dan dolayı sıcağa çok alışkınız. Kar odasında bir nebze de olsa serinledik" dedi.

Ailesiyle kar odasına gelen Fatma Ülkü Aslan, "Antalya çok sıcak. Dışarıda lavın içindeymişiz gibi ama burada hava çok serin. Montla geziyoruz ve sanki kış mevsimindeyiz gibi. Denize girmekten daha ferah hissettiriyor kar odası" dedi.

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#ANTALYA#KAR#Hissedilen Sıcaklık

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