Onlar birkaç yüz mülteciyle reklam yapıyor yükü biz çekiyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’nin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen ‘Küresel Parlamenter Göç Konferansı’nın açılışına özel bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İstanbul Hilton Bomonti Otel’de düzenlenen ve iki gün sürecek konferansın açılışına gönderdiği video mesajda özetle şunları söyledi:

“Parlamentolar arası birlik, farklı siyasi sistem ve düşüncelere sahip parlamenterler için önemli bir diyalog zemini işlevi görüyor. Halklarımızın temsilcileri olan parlamenterlerin görüşlerini ve tecrübelerini birbirlerine aktarmalarına imkân veren birlik, küresel sorunlara çözümler geliştirilmesine de katkı sağlıyor. ‘Parlamentolar Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar’ temasıyla düzenlenen ‘Küresel Parlamenter Göç Konferansı’nın bu bağlamda önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum.

Haberin Devamı

NEFRET SÖYLEMLERİ

Son 2.5 yılımıza damga vuran koronavirüs salgınıyla beraber nefret söylemlerinin küresel ölçekte ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Ekonomik sıkıntıların başta Batılı ülkeler olmak üzere tüm dünyada yabancı karşıtlığını ve mülteci düşmanlığını körüklediğini gözlemliyoruz.

KAPILARIMIZI AÇTIK

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler 1000 kişi başına ortalama 2.7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5.8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan bir ülke olarak göç olgusu tarih boyunca beşeri ve sosyal hayatımızın bir parçası olmuştur. Engizisyondan kaçan Museviler başta olmak üzere son 500 yılda zulme uğrayan milyonlarca insana kapılarımızı açtık. Kafkasya’daki kardeşlerimiz de, Balkanlar’daki soydaşlarımız da başları dara düşünce güvenli liman olarak hep Türkiye’ye sığındı.”

BU GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin kapısına gelen göçmenleri geri çevirmeyeceğini vurguladı: “Birinci Körfez Savaşı’nda, Irak’tan kaçan yüzbinlerce Kürt kardeşimize sahip çıktığımız gibi, Suriye’deki çatışmalardan kaçan 3.6 milyon Suriyeli sığınmacıyı da topraklarımızda kabul ettik. Kapımıza gelen hiç kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü, meşrep ve mezhebi sebebiyle geri çevirmedik. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

30 BİN GÖÇMEN AKDENİZ’DE HAYATINI KAYBETTİ

"Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilen kişilerin sayısı 85 milyona, mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı” diyen Erdoğan şöyle devam etti: Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışmalarla beraber mevcut mülteci sayısına 5 milyon kişi daha eklendi. Bu insan hareketliliğinde maalesef içimizi acıtan pek çok manzarayla da karşılaşıyoruz. Zulümden, baskıdan, açlıktan kaçarak güvenli bir gelecek kurma ümidiyle çıkılan yolculuklar, kimi zaman felaketle neticeleniyor. Geride bıraktığımız dönemde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bine yakın göçmen Akdeniz’de hayatını kaybetti. Avrupa’ya sığınan onbinlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı, akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Esasen göç ve mülteciler meselesinde yükü; sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir.”

Haberin Devamı

GUTERRES İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.