Onlar artık kız çocuklarının Birleşmiş Milletler unvanlı umudu

Guidetti çifti, 1 Haziran’da düzenlenecek online bir törenle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları ilan edilecek. Voleybol oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti, ‘Kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki en büyük engel olduğuna inandığı toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için kurduğu spor akademisi’ ile bu unvana layık görüldü. Vakıf Bank Spor Kulübü ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise ‘Ülkemizin dezavantajlı bölgelerindeki kız çocuklarını spor aracılığı ile güçlendirmek ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk girişimi’ projesiyle unvanı aldı.

‘ÇOK BÜYÜK BİR ONUR’

Bahar Toksoy Guidetti, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engelin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğuna inanıyorum” dedi ve şöyle devam etti: “Milli bir sporcu ve anne olarak, kız çocuklarına ilham vermenin ötesinde, fırsat eşitliği yaratmak, ebeveynlerinin düşünce yapısını değiştirmek ve önlerindeki engelleri kaldırmak için aksiyon almam gerektiğine karar verdim. Bu amaç doğrultusunda bir akademi kurdum. Ancak en başarılı kadın sporcuların bile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kaldıkları bir dünyada, bu akademinin sadece bir spor akademi olması yeterli değildi. Kız çocuklarına, profesyonel sporcu olmanın ötesinde, istedikleri her alanda başarılı olabileceklerini hissettirmek ve toplumsal önyargılar ile nasıl mücadele edebileceklerini öğretmeliydik. Akademi çatısı altında yaptığımız çalışmaların Birleşmiş Milletler tarafından takdir görmesi benim için çok büyük bir onur. Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun ‘Ben tek başıma neyi değiştirebilirim ki?’ dememek lazım.”

ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Başantrenör Giovanni Guidetti, Türk kadınının voleybol sayesinde yıllardır tüm dünyaya azmini ve gücünü kanıtladığını belirterek, şöyle konuştu: “10 yılı aşkın süredir bu güzel ülkede bu amaca hizmet eden bir antrenör olarak, kadın sporundaki başarıların verdiği ilhamdan fazlasını yapmak gerektiğine inandığım için ‘Yarının Sultanları’ adlı kişisel bir girişim başlattım. Dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlayarak profesyonel sporcu olmaları önündeki engelleri kaldırmak ve ileride antrenör olmak isteyen genç kızlara imkan sağlamak için çalışmaya başladık. Kısa sürede etki alanını genişleten ve farklı alanlardaki uzmanların gönüllü desteği ile büyüyen bir platforma dönüştük. Kişisel bir girişimin, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmesi ve beni Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunuculuğuna taşıması, çok daha fazlasını yapma isteği, heyecanı ve sorumluluğunu beraberinde getiriyor.”