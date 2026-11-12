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Onkoloji servisinde 'enfeksiyon riski' tartışması: Doktor ile hemşire arasındaki gerginlik kamerada

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#Sağlık#Onkoloji#Enfeksiyon Riski
Onkoloji servisinde enfeksiyon riski tartışması: Doktor ile hemşire arasındaki gerginlik kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 12:20

Adana'da izin gününde hemşire formasıyla tedavi gören babasının odasına giren sağlık personeli ile kendisini dışarı davet eden görevli kadın doktor arasında koridorda gergin anlar yaşandı. Doktorun kimliğini kontrol etmesini engellemeye çalışan şahıs ile hekim birbirini suçlarken yaşanan arbedenin ardından idari soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Onkoloji Bölümü’nde meydana geldi.

Onkoloji servisinde enfeksiyon riski tartışması: Doktor ile hemşire arasındaki gerginlik kamerada

Hemşire formasıyla kanser tedavisi gören babasının bulunduğu odaya giren hemşire U.D.A., kendisini fark edip enfeksiyon riski nedeniyle dışarı çıkmasını isteyen doktor A.K. ile tartıştı.

Onkoloji servisinde enfeksiyon riski tartışması: Doktor ile hemşire arasındaki gerginlik kamerada

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında A.K., yıllık izinde olduğu öğrenilen U.D.A’nın boynuna asılı olan kimlik kartına bakmak istedi. U.D.A., doktorun elini tutup kimliğine bakmasını engelledi.

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Onkoloji servisinde enfeksiyon riski tartışması: Doktor ile hemşire arasındaki gerginlik kamerada

Hastanedeki güvenlik görevlilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. Doktor, 'Beyaz Kod' verirken U.D.A.’nın yanındaki kişi ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tartışmanın ardından taraflar darp raporu alarak, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

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#Sağlık#Onkoloji#Enfeksiyon Riski

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