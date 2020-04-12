Öneri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Önerinin Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında öneri kelimesinin eş anlamlısı ‘teklif’ olarak karşılık bulmaktadır. Farklı yazılışları üzerinden aynı anlam ifade eden bu iki kelimeyi, ortak şekilde cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Aynı zamanda amaca uygun tek başına da günlük yaşamda kullanılabilir.

Önerinin Eş Anlamlısı

Öneri kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘teklif’ sözcüğü kullanılabilir. Her ikisi de aynı anlamı ifade ettiği için rahatlıkla değerlendirilebilir. Peki, öneri ne demek? Öneri kelimesi ‘Herhangi bir durum hakkında bilgi verip yönlendirme yapmak, tavsiye etmek’ şeklinde bilinmektedir.

‘’Bu kitabı önermek istiyorum.’’

Önerme kelimesi için eşit anlamı üzerinden teklif sözcüğünün kullanırken, aynı zamanda tavsiye etmek gibi kelime gruplarını da değerlendirebilirsiniz. Gündelik yaşamda çok sık değerlendirilen öneri kelimesi, aynı zamanda önerme şeklinde türemesi üzerinden matematiksel olarak da değerlendirilmektedir. Türkçede teklifi ile öneri eş anlamlı üzerinden rahatlıkla kullanılabilir.