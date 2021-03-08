Önemli gelişmeyi duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı’na girdi

Avukat Selin Nakıpoğlu “2020 yılında pandemi ile kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde bir artış oldu mu” sorusunu dikkat çeken sözlerle cevapladı.



Kadına karşı şiddetin nasıl önlenebileceğine dair neler yapılabileceğini anlatan Selin Nakıpoğlu, “Şiddetin azalmaması kullanılan dile de bağlı” dedi.



Haksız tahrik indiriminin artık çok uygulanmadığını söyleyen Avukat Nakıpoğlu zaman zaman tartışma yaratan “saygın tutum” ifadesinin bir indirim sebebi olamayacağını belirtti.



“Yasalarımız çok yeterli” şeklinde konuşan Selin Nakıpoğlu “Israrlı takip, İnsan Hakları Eylem Planı’na girdi” diye konuştu.



Selin Nakıpoğlu kamuoyunda çok konuşulan İstanbul Sözleşmesiyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.



Eşitlik içini kadın Platformu’nun başlattığı kampanyanın 12 maddelik taleplerini anlatan Selin Nakıpoğlu son olarak “umudumuz tüm kadınların birlik olmasında” diyerek sözlerini noktaladı