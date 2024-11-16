’Önemli bir kültür inşa ettik’

Haberin Devamı

Ülkemizin ilk değerlendirme ve derecelendirme sistemiyle yapılan restoran rehberinin proje ortağısınız. Öncü bir duruş sergilediniz, altıncı rehber yakında raflara çıkıyor. Geçmişten bugüne bir değerlendirme yapmanızı istesem neler söylersiniz?

Fatih Karaca: İncili Gastronomi Rehberi bizim için sadece bir restoran rehberi olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu projeyi hayata geçirirken amacımız gastronomi dünyasında önemli bir kültür inşa etme çabasıydı. Türkiye’deki restoranların kalitesini değerlendiren ve şeffaf bir sistemle kullanıcıya sunduğumuz bu rehber, gastronomik bir vizyonun ürünüdür. Başlangıçta, gastronomi rehberi ve derecelendirme sistemi konusunda Türkiye’de ciddi bir boşluk vardı. Bu eksikliği fark ettiğimizde, gastronomi sektörü için bir tür yol haritası oluşturmak gerektiğini düşündük. Bugün, İncili Gastronomi, restoranlar için yalnızca bir derecelendirme değil, aynı zamanda bir kalite standardı, bir prestij ölçütü haline geldi.

Haberin Devamı

- Yeme içme sektörünü yakından takip eden de birisiniz, ilk rehberden günümüze uzanan 7 yıllık süreçte yeme - içme sektöründe ne gibi değişiklikler gözlemlediniz?

‘DEĞİŞİMLERİ YANSITIYORUZ’

Fatih Karaca: Değişim gerçekten büyük. Eskiden bir restoran, yalnızca yemek yiyebileceğiniz bir yerken, bugün çoğu mekân, farklı atmosferler, şeflerin yemeklerini sunma tarzları, hikâyeler ve bir bütün olarak bir deneyim sunmaya odaklanıyor. Gastronomi, sadece bir yemek değil, kültürel bir deneyim haline geldi. İncili Gastronomi Rehberi’nde de bu değişimleri yansıtmaya çalışıyoruz.

- Sonuçlar 18 Kasım’da açıklanıyor, sizin sonuçları önceden bilme şansınız oluyor mu?

Fatih Karaca: Hayır, mümkün değil. Rehberin değerlendirme süreci tamamen bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Sonuçlar, ödül günü herkesle paylaşılıyor.

- Rehberin bugün durduğu, geldiği noktadan memnun musunuz?

Fatih Karaca: Çok memnunum. Sektörün, gastronominin ve hatta tüketici alışkanlıklarının sürekli değişen dinamiklerini göz önünde bulundurarak, rehberin gelecekte de bu değişimlere uyum sağlayacağına inanıyorum.

Haberin Devamı

- Fatih Bey kendi sektörünüzde de hep yeniliklere imza atan bir insansınız. Uluslararası markaları Türkiye’ye getirirken yurtdışında da büyüyorsunuz? Bugün Karaca Grup çatısı altında hangi markalar var? Hangi ülkelerde kaç mağazayla faaliyet sürdürüyorsunuz?

Fatih Karaca: Karaca Grup çatısı altında 15 markamız bulunuyor. Bunlar arasında Karaca, Karaca Home, Emsan, Jumbo, Cook Plus, Kaşmir Halı, Homend, Nautica Home, Weimar Porzellan, Pera Bulvarı, İstanbul Porselen ve Cooklife gibi güçlü markaların yanı sıra gruba yeni katılan Flying Tiger ve SharkNinja gibi uluslararası markalar da bulunuyor. 2024 itibarıyla, 48 ülkede 500’ün üzerinde mağaza ve 2 binin üzerinde satış noktamızla faaliyet gösteriyoruz.

Haberin Devamı

‘BU YIL BİZİ DE ŞAŞIRTAN SÜRPRİZLER VAR’

- Rehberin kapsamını genişlerken gizli müfettişler, onur kurulu üyeleri ve ekibinizde değişimler oluyor mu?

Müge Akgün: Tabii ki her yıl yeni müfettişler giriyor listeye. Çok az değerlendirme yapanlar listeden düşüyor. Gastronomi kültürüne katkıları büyük olan onur kurulu üyelerimiz arasına da her yıl yeni isimler katılıyor. Ana ekibimiz çok değişmiyor. Gamze İneceli ile ilk yıldan bu yana beraberiz. Bu yıl aramıza İpek İzci katıldı. Demirören Medya Reklam Grup Başkan Yardımcısı Kaan Koşbay, Entegre Projeler Reklam Direktörü Sinem Arat ve Kurumsal İletişim ve Etkinlik ekipleri de en büyük destekçimiz.

Haberin Devamı

3 İSME ÖZEL ÖDÜL

- Bu yıl ne gibi yenilikler var?

Müge Akgün: Bu yıl ilk kez Trakya’dan İzmir’e ‘Bağ Yolu Rotası’ başlığı altında içinde oteli ya da restoranı olan tesislerin yer aldığı bir seçki yaptık. Yine bu yıl rehberin en önemli bölümlerinden biri olduğunu düşündüğümüz ‘Lezzet Noktaları ve Alışveriş Durakları’ listelerini okuyucuya kolaylık olması açısından her kentin arkasına koyduk. Geçen yıl başlattığımız ‘Asırlık Mekanlar’ bölümümüze 9 yeni yer daha dahil oldu. Ayrıca gastronomi kültürüne ve sektöre büyük katkısı olduğunu düşündüğümüz üç isme ‘Özel Ödül’ veriyoruz.

- Restoranların, şeflerin ve yeme - içme severlerin İncili Gastronomi Rehberi’ne bakışında bir değişim oldu mu?

Haberin Devamı

Müge Akgün: Evet, gerçekten oldu. Son iki yıldır o kadar çok şef işletmeci, sizin değerinizi, farkını ve öneminizi şimdi çok daha iyi anlıyoruz dedi ki, bu da bizi çok gururlandırıyor

- Yeme - içme sektöründe siz son 7 yıl içinde nasıl bir farklılaşma gözlemliyorsunuz?

Müge Akgün: Olumlu yönde bir farklılaşma görüyorum. Başarılı şeflerimizin, restoranlarımızın sayısı artıyor. Ayrıca biraz da iklim krizi dayatmasıyla ‘sürdürülebilirlik’ reklam için kullanılan bir kavram olmaktan çıktı. Şeflerimiz başta olmak üzere öncü restoranlar, ‘malzemeler taze, yerel, mevsiminde ve atıksız mutfak’ kriterlerine dikkat ediyor.

677 RESTORAN OLACAK

- Bu yıl sürpriz sonuçlar var mı? Rehberde kaç kent ve restoran yer alıyor?

Müge Akgün: Evet bu yıl bizi de şaşırtan büyük sürprizler de var. 2024 - 2025 rehberimizde toplam 677 restoran ve 537 lezzet noktası yer alıyor.

İncili Gastronomi Rehberi Proje Koordinatörü ve Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün

‘HEDEFİMİZ BU SİSTEMİ TÜRKİYE’YE YAYMAK’

- Türkiye’nin en köklü medya kuruluşu olarak bir ilke imza attınız? Bugün vardığınız noktada ne düşünüyorsunuz?

Orçun Çevikoğulları: Bu projeye 8 yıl önce başladığımızda dünyada olduğu kadar Türkiye’de de yeme - içme akımının yükselen bir trend olduğunun farkındaydık. Hürriyet, Karaca işbirliği ve değerli Müge Akgün ile Türkiye’nin ilk restoran derecelendirme sistemini hayata geçirerek bir ilke imza attık. Projemizin başlangıcından beri çok doğru adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyorum.

ÖZEL UYGULAMA MÜJDESİ

- Yeni rehber için ne gibi yenilikler var? Dijitalleşmeyi düşünüyor musunuz?

Orçun Çevikoğulları: Bu sene rehberimize Türkiye tanıtımında önemli bir yer tutan, Trakya’dan İzmir’e ‘Bağ Rotaları’ eklendi. İlk defa bu sene ana sponsorlarımız Karaca ve Jumbo dışında, DS Automobiles, Hilton ve Unilever Food Solutions işbirliği ile projemizi gerçekleştiriyoruz. İncili Gastronomi Rehberi’nin ilk senesinden beri sosyal medya hesabımızdan ve web sitemizden iletişimlerimizi sağlıyoruz. İlerleyen senelerde rehberimize özel bir uygulama ile mobil kullanıcılara da ulaşmayı hedefliyoruz.

- Gelecek planlarınız neler?

Orçun Çevikoğulları: Ödül Töreni’nde bu sene bir ilk olarak işbirlikçilerimizden Unilever Food Solutions’ın “Geleceğin Menüleri Özel Ödülleri” başlığında ödülleri de takdim edilecek.

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları