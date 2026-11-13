Öne çıkan üç stratejik başlık: Antalya’daki zirvenin arka planı… Türkiye hangi adımları attı?

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Aynı yıl içerisinde Ankara’da NATO liderlerini, Antalya’da ise dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayan Türkiye, diplomaside dikkat çeken bir sürece imza attı.
Güvenlikten iklim değişikliğine, Gazze’den Latin Amerika açılımına, yeşil enerjiden stratejik ortaklıklara uzanan geniş gündem, Antalya’daki zirvenin yalnızca bir iklim toplantısı olmadığını ortaya koydu.
11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dünya liderlerini karşıladığı zirvede, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin artırılması, Paris Anlaşması hedefleri ve temiz enerji dönüşümü ele alındı. Liderler Zirvesi’nin sona ermesinin ardından konferansta ülkelerin müzakere heyetlerinin çalışmaları da ağırlık kazandı.
Konukların karşılanması sırasında Mehteran Birliği’nin marşlarının da zirveye Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirasını taşıdığını belirten Işılak, Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr.’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile özçekim yapmasının dikkat çeken anlardan biri olduğunu kaydetti.
Bu görüntünün Türkiye’nin ev sahipliğine gösterilen yakınlığın bir yansıması olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Işılak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasında Pasifik ada ülkelerinin yükselen deniz seviyeleri karşısında yaşadığı tehditleri gündeme getirmesinin de Türkiye’nin diplomatik yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti.
GAZZE’DEKİ ZEYTİN AĞAÇLARI İKLİM ADALETİ TARTIŞMASININ MERKEZİNDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres’in zirve öncesinde zeytin fidanı dikmesine ve Erdoğan’ın Gazze’deki çevre tahribatına ilişkin açıklamalarına da değinen Buğra Bekir Işılak, iklim krizinin savaşlar ve insani krizlerden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
Işılak, Türkiye’nin Sıfır Atık girişimiyle elde ettiği sonuçlara ve Gazze’deki insani koşulların iklim adaletiyle bağlantısına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
-- Zirve öncesinde Erdoğan ile Guterres Antalya’da bir zeytin fidanı dikti. Erdoğan, biraz sonra kürsüde Gazze’de kesilen asırlık zeytin ağaçlarını hatırlattı. ‘Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır, yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir’ dedi. Bu anlayışın bugünkü karşılığını Sıfır Atık hareketiyle anlattı. Erdoğan’ın verdiği rakamlara göre Türkiye’nin atık geri kazanım oranı 2017’de yaklaşık yüzde 13’ten 2025 sonunda yüzde 40’a yaklaştı. BM Genel Kurulu’nun 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesi de Türkiye’de başlayan bir girişimin dünyada karşılık bulduğunu gösterdi.
LULA’NIN ANTALYA ZİYARETİ TÜRKİYE-BREZİLYA İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR FIRSAT
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın COP31 kapsamında Antalya’ya gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Buğra Bekir Işılak, görüşmenin Türkiye’nin Latin Amerika açılımı ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler bakımından önem taşıdığını ifade etti.
Lula’nın yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı seyahatine Antalya’dan başlamasına dikkat çeken uzman isim, Türkiye-Brezilya ilişkilerinin tarihsel geçmişine ve Lula’nın Antalya ziyaretinin diplomatik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
-- Mayıs 2009’da Türkiye’yi ziyaret eden ilk Brezilya devlet başkanı olan Luiz Inácio Lula da Silva, yeniden seçildikten sonraki ilk yurt dışı seyahatine Antalya’dan başladı. ‘Türkiye’deki COP31’de Brezilya’yı temsil etmek büyük bir gurur ve heyecan kaynağı’ diyen Lula’nın Erdoğan’la görüşmesi, Ankara’nın Latin Amerika açılımı açısından da önem taşıyor.
-- Türkiye, 1998’de başlattığı ve 2006’da güncellediği Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı’yla bölgeyle ilişkilerini daha düzenli bir zemine oturtmayı amaçladı. Brezilya’yla 2010’da imzalanan Stratejik Ortaklık Eylem Planı bu politikanın somut adımlarından biriydi. 1927 Dostluk Anlaşması’nın yüzüncü yılına yaklaşırken Antalya’daki görüşme, bu ortaklığın önümüzdeki dönemde hangi alanlarda derinleşebileceğini gösterdi.
TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİ ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİYLE BAĞLANTILI
COP31'de ele alınan bir diğer önemli başlığın enerji politikaları olduğunu belirten Işılak, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının yalnızca çevresel hedefler bakımından değil, dışa bağımlılığın azaltılması açısından da önem taşıdığını kaydetti.
Işılak, “Türkiye için yeşil enerji aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltma meselesi. Enerji Bakanlığına göre Türkiye 2025’te doğal gazda yüzde 95 oranında ithalata bağımlıydı. Erdoğan’ın Antalya’da verdiği rakama göre ise yenilenebilir kaynakların Türkiye’nin kurulu elektrik gücündeki payı yüzde 60’ı aştı. Rüzgâr ve güneş üretimi, elektrik santrallerinde ithal gaz kullanımını azalttığı ölçüde Türkiye’nin dış fiyat şoklarına karşı dayanıklılığını da artırabilir. Şebeke bağlantıları ise rüzgârın zayıfladığı veya talebin yükseldiği saatlerde sınır ötesinden elektrik sağlamak için ek seçenek yaratır” ifadelerini kullandı.